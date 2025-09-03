Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, δήλωσε την Τετάρτη, ότι κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων στην Πολωνία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι συνομιλίες θα έχουν θετική κατάληξη, αν και βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

«Κατά τις διευρυμένες συνομιλίες, συζητήσαμε την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Πολωνία. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που υπήρξαν συγκεκριμένες συζητήσεις για αυτό το έργο», δήλωσε ο Ναβρότσκι σε δημοσιογράφους.





