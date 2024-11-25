Πολωνία: 32χρονος σκότωσε γονείς και αδελφό κρατώντας ομήρους 2 μικρά παιδιά

Οικογενειακό δείπνο κατέληξε σε αιματοχυσία το βράδυ της Κυριακής στη νοτιοδυτική Πολωνία.

Ένας 32χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τους γονείς και τον αδελφό του, στην κοινότητα Ναμισλόφ. Ακολούθως, ταμπουρώθηκε στο σπίτι, κρατώντας ομήρους τη σύντροφο του αδελφού του και τα παιδιά της – δύο κοριτσάκια ηλικίας 5 και 7 ετών, όπως μεταδίδουν πολωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει και κάλεσε βοήθεια. Το σπίτι περικυκλώθηκε από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ειδικός διαπραγματευτής επιχειρούσε, επί ώρες, να πείσει τον μακελάρη να παραδοθεί.

Γύρω στις 5 τα ξημερώματα, άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας έλαβαν το πράσινο φως για να κάνουν έφοδο στο σπίτι. Αφού κατάφεραν να σώσουν τα παιδάκια, ήρθαν αντιμέτωποι με τον ένοπλο, ο οποίος όμως προτίμησε να βάλει τέλος στη ζωή του για να αποφύγει τη σύλληψη.

Το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων (PAP) αναφέρει ότι ο μακελάρης χρησιμοποίησε όπλο το οποίο είχε νόμιμα στην κατοχή του. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του μακελειού καθώς και το κίνητρο του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.