Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα στο Σούμι

 Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από το χτύπημα σε προάστιο του Σούμι- Ένα αγόρι έξι ετών μεταξύ των νεκρών- Πέντε παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες

Τουλάχιστον 3 νεκροί και 11 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα στο Σούμι

Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε σήμερα προάστιο της πόλης Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 11 άλλων, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολέχ Χριχόροβ αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook πως εξαιτίας της ρωσικής πυραυλικής επίθεσης σκοτώθηκαν ένα 6χρονο αγοράκι, μια 20χρονη και ένας 41χρονος.

Ένδεκα τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σούμι τραυματίες Νεκροί
