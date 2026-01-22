Σήμερα Πέμπτη στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα τα πολύ ισχυρά φαινόμενα - Εξασθένηση των ανέμων κυρίως στα δυτικά

Σήμερα Πέμπτη άστατος καιρός με τις περισσότερες και εντονότερες βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται στα Δ, τα Ν, και κυρίως στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα είναι και τοπικά ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν - ΝΔ 4 με 6 μποφόρ, στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα 8 με 10, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 9 με 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 15, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 17 με 19.

Την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δ τα Ν και το Α Αιγαίο, το Σάββατο λιγότερες θα είναι οι βροχές και θα σημειωθούν κυρίως στη Δ. Ελλάδα και το Αν. Αιγαίο.

Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα: Συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Άνεμοι: ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα: Συννεφιά Θερμοκρασία: έως 9 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.