Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Ιανουαρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:36 και δύση ήλιου: 17:36 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 0 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Τιμοθέου Αποστόλου και του Αγίου Αναστασίου του Πέρση.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα *
  • Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:36 - Δύση ήλιου: 17:36 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 0 λεπτά

Σελήνη 3.5 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark