Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Ιανουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Τιμοθέου Αποστόλου και του Αγίου Αναστασίου του Πέρση.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα *

Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:36 - Δύση ήλιου: 17:36 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 0 λεπτά

Σελήνη 3.5 ημερών



