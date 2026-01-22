Του Γιάννη Ανυφαντή

Τη σφοδρή αντίδραση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια της Βουλής προκάλεσε η αναφορά του ανεξάρτητου - πρώην Σπαρτιάτη - Διονύση Βαλτογιάννη στη Χούντα λέγοντας: «Αν θέλετε να ζήσει ο πρωτογενής τομέας δυο είναι οι λύσεις: ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε τον Μάρτιο του 1968, πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών».

«Χούντα; Στη Χούντα αναφέρεται; Δεν μπορεί να ακούγονται αυτά στη Βουλή» σχολίασε από τα έδρανα της πλειοψηφίας - εκτός μικροφώνου - ο Γιάννης Οικονόμου, με την ειδική μνεία στο καθεστώς της 21ης Απριλίου να προκαλεί τη σφοδρή αντίδραση όλων των κομμάτων.

«Εάν αναρωτιέστε ποια περίοδο αφορά, σας λέω ότι η ιστορία είναι δεδομένη. Αυτή την περίοδο αφορά. Είναι όμως δικό σας θέμα αν θα ζητήσετε το λόγο για να αντιδράσετε» απάντησε ο προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

«Είναι ντροπή να ακούγονται στην Ολομέλεια τέτοια πράγματα και να γίνονται αναφορές στην περίοδο της Χούντας» είπε ο Κώστας Μπάρκας του ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας να γίνει γνωστό το περιστατικό στον πρόεδρο της Βουλής. «Τέτοιες δηλώσεις επιστρέφουν το ρολόι πολλά χρόνια πίσω σε σκοτεινές εποχές που όλοι αγωνιζόμαστε να μην επανέλθουν ποτέ» δήλωσε από την πλευρά του ο Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ.

«Είναι ντροπή να ακούγονται τέτοια πράγματα από βουλευτή του κοινοβουλίου που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, να επικαλείται πράξεις της Χούντας οι οποίες πέραν της αναποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής, τις οποίες κλήθηκε μετά να πληρώσει πολλαπλάσια η χώρα αναφέρονται σε μια περίοδο που είχαν καταστρατηγηθεί άλλα βασικότερα ζητήματα. Απαράδεκτη στιγμή και θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από το προεδρείο», πρόσθεσε ο Γιάννης Οικονόμου από την πλειοψηφία. «Απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες αναφορές στη μαύρη περίοδο της δικτατορίας», τόνισε από την Πλεύση Ελευθερίας ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Πηγή: skai.gr

