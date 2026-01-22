Ένοχη για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κρίθηκε σήμερα δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, στις Φιλιππίνες, η οποία βρίσκεται ήδη έξι χρόνια σε καθεστώς προφυλάκισης, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθεροτυπίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε τη δικαστική διαδικασία «παρωδία δικαιοσύνης».

Η 26χρονη Φρέντσι Μέι Κούμπιο και η πρώην συγκάτοικός της, Μαριέλ Ντομεκίλ, ξέσπασαν σε κλάματα και αγκαλιάστηκαν μετά την ανακοίνωση της απόφασης από την πρόεδρο του περιφερειακού δικαστηρίου της Τακλόμπαν, Χεορχίνα Πέρες. Το δικαστήριο επέβαλε και στις δύο ποινές κάθειρξης με ελάχιστη διάρκεια τα 12 έτη και 5 μήνες και ανώτατο όριο τα 18 έτη και 8 μήνες.

Έξω από το δικαστήριο, στην πρωτεύουσα του νομού Ανατολική Βισάγιας, μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας εμπόδισαν πλήθος ανθρώπων να μπει στο προαύλιο για να υποστηρίξει τις καταδικασθείσες, ανάμεσά τους τη μητέρα της κ. Κούμπιο.

Οι δυο γυναίκες είχαν συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2020 και είχαν αρχικά κατηγορηθεί για παράνομη οπλοκατοχή, πιο συγκεκριμένα πως διέθεταν χωρίς άδεια πιστόλι και χειροβομβίδα. Κρίθηκαν αθώες για αυτή την πτυχή της υπόθεσης σήμερα.

Έναν χρόνο αργότερα, τους ασκήθηκαν επίσης διώξεις για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατηγορία που επισύρει ποινή ως και 40 ετών κάθειρξης.

Την υπόθεση παρακολουθούσαν στενά αρκετές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάμεσά τους το Clooney Foundation for Justice της Άμαλ Κλούνι, δικηγόρου και συζύγου του Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη Τζορτζ Κλούνι.

Τον Οκτώβριο, η νομικός με γαλλική, λιβανική και βρετανική υπηκοότητα είχε επικρίνει τη διάρκεια της προφυλάκισης, τις «επανειλημμένες καθυστερήσεις» και την «αργή εκδίκαση» της υπόθεσης.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) επέκρινε επίσης έντονα σήμερα την απόφαση του δικαστηρίου.

Η Μπε Λι Γι, διευθύντρια του τμήματος της ΜΚΟ για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, έκανε λόγο για «παράλογη ετυμηγορία, παρά τις διάφορες υποσχέσεις τις οποίες έκανε ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος, και δεν ήταν παρά λόγια του αέρα».

Η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της άποψης και της έκφρασης, η Αϊρίν Χαν, έχει χαρακτηρίσει τη διαδικασία σε βάρος της δημοσιογράφου «παρωδία δικαιοσύνης». Για την κ. Χαν, οι κατηγορίες σε βάρος της Φρέντσι Κούμπιο μοιάζουν να απαγγέλθηκαν «σε αντίποινα για τη δημοσιογραφική της δουλειά».

