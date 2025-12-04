Η ουκρανική υπηρεσία κατά της διαφθοράς δημοσίευσε το teaser για το επόμενο επεισόδιο της κορυφαίας της σειράς στις 9 το πρωί της Παρασκευής: Όπως ανέφερε, οι αρχές διεξήγαγαν έρευνες σε χώρους που συνδέονταν με τον δεξί χέρι του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα», ανέφεραν τα μηνύματα στο Telegram και στο X, όπως τονίζει και η Wall Street Journal. Οκτώ ώρες αργότερα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής προσωπικού του, Αντρέι Γερμάκ, παραιτήθηκε, μετά από μια περιπέτεια που θα άξιζε να προβληθεί σε τηλεοπτική σειρά, όπως αυτές στις οποίες ο Ουκρανός πρόεδρος έπαιζε παλαιότερα.

Η πολιτική είναι σαν θέατρο στην Ουκρανία. Οι διαμάχες στο κοινοβούλιο και οι δίκες πολιτικών παίζουν στα πρωτοσέλιδα σε μια χώρα όπου η δημοκρατία είναι ζωντανή αλλά χαοτική και οι πολιτικοί φοβούνται να χάσουν την υποστήριξη του κοινού. Ο Ζελένσκι εξάλλου ανέλαβε την ηγεσία της χώρας μετά την πρωταγωνιστική του εμφάνιση ως πρόεδρος σε μια τηλεοπτική κωμική σειρά με τίτλο «Υπηρέτης του Λαού».

Τώρα, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) στρέφεται προς το θεατρικό κομμάτι, καθώς ανταγωνίζεται για την προσοχή του κοινού με τις ειδήσεις από το μέτωπο της σχεδόν τετραετούς εισβολής της Ρωσίας, την ειρηνευτική προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τις συχνές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν τη δημοσιοποίηση της έρευνας, η NABU δημοσίευσε σταδιακά φωτογραφίες, ηχογραφήσεις συνομιλιών και επεξηγηματικά κείμενα, σε μια προσπάθεια να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού και να κερδίσει την υποστήριξή του. Οι ερευνητές έδωσαν μάλιστα στην έρευνά τους ένα ευφάνταστο όνομα: «Επιχείρηση Μίδας».

«Η δημοσιότητα δεν είναι ένα καλό εργαλείο για τις αστυνομικές επιχειρήσεις και τις έρευνες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι ήταν ένα απαραίτητο βήμα για να αντισταθεί στην πολιτική πίεση», δήλωσε ο Valeriy Pekar, ένας σχολιαστής των μέσων ενημέρωσης που διδάσκει στο Kyiv Mohyla Business School.

Ούτε ο Γερμάκ, ο οποίος είχε ηγηθεί των συνομιλιών με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με ένα σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, ούτε ο Ζελένσκι έχουν κατηγορηθεί για παράνομες πράξεις. Η NABU αρνήθηκε να σχολιάσει εάν οι έρευνες σε ακίνητα που συνδέονται με τον Γερμάκ είχαν σχέση με την επιχείρηση Μίδας.

Η NABU, η οποία διαδραμάτισε δευτερεύοντα ρόλο στην πρώτη διαδικασία μομφής κατά του Τραμπ, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας το καλοκαίρι, όταν άλλες ουκρανικές αρχές διενήργησαν 70 έρευνες που αφορούσαν τουλάχιστον 15 υπαλλήλους της, σύμφωνα με την ίδια την υπηρεσία.

Το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε την περιορισμό της ανεξαρτησίας της NABU. Ωστόσο, οι μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους ανάγκασαν τον Ζελένσκι να ανατρέψει την απόφαση αυτή και να υποστηρίξει έναν νέο νόμο που αποκαθιστούσε τις εξουσίες της NABU. Στο μεταξύ, η υπηρεσία αυτή βρέθηεκ στη δεύτερη θέση της αναζήτησης στο Google στην Ουκρανία φέτος.

Οι Ουκρανοί έπρεπε να περιμένουν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου για την επόμενη δόση. Αλλά όταν έφτασαν τα νέα, προκάλεσαν σοκ.

Η NABU δημοσίευσε φωτογραφίες με σωρούς από δολάρια και ευρώ, ανακοινώνοντας μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την αποκάλυψη της διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα.

«15 μήνες. 1.000 ώρες ηχογραφήσεων», ανέφερε η NABU μέσω Telegram. «Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες».

Μια ώρα αργότερα, ένας από τους επικεφαλής ερευνητές παρουσίασε τα πρώτα λεπτά των ηχογραφήσεων με τα κωδικά ονόματα των κύριων πρωταγωνιστών του σκανδάλου.

Η έρευνα ισχυρίστηκε ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι πίεσαν εταιρείες να πληρώσουν μίζες για συμβάσεις με την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν αργότερα ότι ο πρώην στενός συνεργάτης Ζελένσκι, Τίμουρ Μίντιχ, είχε εγκαταλείψει την Ουκρανία πριν η NABU δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με την έρευνα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς διέταξε την κράτηση του Μίντιχ. Ο δικηγόρος που του διορίστηκε από την κυβέρνηση δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί του, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Η εφημερίδα Wall Street Journal επίσης δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τον Μίντιχ.

Το γεγονός ότι ένας από τους ερευνητές καθοδηγούσε το κοινό στην υπόθεση αντί της ηγεσίας της υπηρεσίας συνέβαλε στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των βίντεο, δήλωσε η Ουκρανή εμπειρογνώμονας στρατηγικής επικοινωνίας Yaryna Klyuchkovska. Είπε επίσης ότι η συνολική προσέγγιση της Επιχείρησης Μίδας θα μπορούσε να περιγραφεί ως «μεγάλη έκρηξη», μια εκρηκτική αποκάλυψη πληροφοριών με στόχο τη μέγιστη δυνατή επίδραση.

Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, η NABU δημοσίευσε περαιτέρω βίντεο, ηχογραφήσεις και στοιχεία σχετικά με την υπόθεση. Οι φωνές στις ηχογραφήσεις αναφέρονταν η μία στην άλλη με ψευδώνυμα, όπως Tenor, Rocket και Karlson, μια κίνηση που, σύμφωνα με την NABU, υποδηλώνει εγκληματική πρόθεση.

Οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Ενέργειας της Ουκρανίας αποπέμφθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά. Κανένας από τους δύο δεν έχει κατηγορηθεί. Η υπουργός Ενέργειας αρνήθηκε τις κατηγορίες και ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο. Δικαστήριο κατά της διαφθοράς διέταξε την προφυλάκιση του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ολέκσιγι Τσερνίσοφ. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και αρνείται τις κατηγορίες.

Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ποιοι είναι οι άνθρωποι στις ηχογραφήσεις, καθώς η NABU δεν αποκαλύπτει δημοσίως τα ονόματα των υπόπτων, σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία. Η υπηρεσία δημοσίευσε ακόμη και ένα επεξηγηματικό κείμενο για να βοηθήσει το κοινό, στο οποίο συνοψίζει τους κύριους χαρακτήρες, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τι συμβαίνει.

«Δεν είναι και ηλίθιοι, καταλαβαίνεις;» είπε κάποιος που ταυτοποιήθηκε ως Sugarman.

«Το να κουβαλάς 1,6 εκατομμύρια δολάρια δεν είναι και πολύ διασκεδαστικό», δήλωσε ενοχλημένος ένας άλλος, ο Rioshyk.

Η σοκαριστική είδηση προκάλεσε την αντίδραση του κοινού και των βουλευτών του ουκρανικού κοινοβουλίου, οι οποίοι ζήτησαν περαιτέρω δράσεις. Πολλοί ζήτησαν την απομάκρυνση του Γερμάκ, του στενότερου συνεργάτη του Ζελένσκι, ο οποίος έχει συγκεντρώσει τεράστια εξουσία υπό τον πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι είτε γνώριζε για το φερόμενο σκάνδαλο είτε θα έπρεπε να το γνωρίζει.

Όταν η NABU ανακοίνωσε ότι η έρευνα επικεντρωνόταν στον Γερμάκ, ο τόνος της ήταν συγκρατημένος σε σχέση με τις πρόσφατες δηλώσεις, αλλά προκάλεσε μια καταιγίδα προσδοκιών ότι σύντομα θα αποχωρούσε. Μέχρι το βράδυ, ο Γερμάκ παραιτήθηκε.

Το ερώτημα τώρα είναι αν η NABU θα επιστρέψει με δεύτερη σεζόν.

Πηγή: skai.gr

