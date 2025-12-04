Ο πρόεδρος της Τσεχίας, Πέτρ Πάβελ, θα διορίσει τον νικητή των εκλογών, δισεκατομμυριούχο Αντρέι Μπάμπις, ως πρωθυπουργό στις 9 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η προεδρία σε δήλωσή της.

Ο διορισμός αυτός αποτελεί καθοριστικό βήμα για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, την οποία το λαϊκιστικό κόμμα ANO του Μπάμπις συγκροτεί μαζί με δύο μικρότερους δεξιούς εταίρους.

Πηγή: skai.gr

