Ισπανία: Στέλεχος του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Η ισπανική δικαιοσύνη ξεκίνησε έρευνα σε βάρος ενός τοπικού στελέχους του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, μια υπόθεση που φέρνει σε δύσκολη θέση τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ο οποίος εμφανίζεται ως υπέρμαχος της καταστολής των σεξουαλικών εγκλημάτων.

Η προκαταρκτική έρευνα, την οποία διεξάγει η εισαγγελία της Μάλαγα, στρέφεται εναντίον του Αντόνιο Ναβάρο, γενικού γραμματέα του PSOE στην επαρχία Τορεμολίνος. Ο Ναβάρο φέρεται ότι από το 2021 έστειλε εκατοντάδες μηνύματα «σεξουαλικού χαρακτήρα, με υπαινιγμούς και απρόκλητες προτάσεις» στην ενάγουσα, η οποία είναι επίσης μέλος του κυβερνώντος κόμματος.

Το τοπικό παράρτημα του PSOE ζήτησε την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Ναβάρο που φέρεται επίσης να έκανε και απρόκλητες χειρονομίες στην ενάγουσα, σύμφωνα με την εφημερίδα El País.

Αυτή η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε εκείνη του Φρανθίσκο Σαλαθάρ, πρώην συμβούλου στο γραφείο του Σάντσεθ, που κατηγορείται επίσης για σεξουαλική παρενόχληση από πολλές πρώην συνεργάτιδές του. Ο πρώην βουλευτής αναγκάστηκε τον Ιούλιο να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του. Η υπόθεση, που μέχρι στιγμής δεν έχει δικαστική προέκταση, αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες, αφού οι γυναίκες που τον κατηγόρησαν μίλησαν στον Τύπο για την έλλειψη αντίδρασης από το γραφείο του πρωθυπουργού, όταν είχαν καταγγείλει για πρώτη φορά τις πράξεις του Σαλαθάρ.

Ο Πέδρο Σάντσεθ ανήγαγε τον αγώνα κατά της βίας σε βάρος των γυναικών και υπέρ της ισότητας σε προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Το 2022 πέρασε και έναν εμβληματικό νόμο που αφορά τον ορισμό της «συγκατάθεσης».

Τους τελευταίους μήνες, οι δικαστικές υποθέσεις συσσωρεύονται στο περιβάλλον του πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι πρόκειται για επιθέσεις της δεξιάς και της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.