Πολιτική ανατροπή στη Γαλλία

Αντιμέτωπος με την αποτυχία της κυβερνητικής ευρωπαϊκής λίστας της Βαλερί Αγιέ (14,42%), ο πρόεδρος Μακρόν πήρε υπό πίεση τη ριζική απόφαση να διαλύσει τη Βουλή.«Οι προκλήσεις απαιτούν σαφήνεια στις συζητήσεις» δήλωσε στο 5λεπτο διάγγελμά του, μία ώρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προσθέτοντας ότι «αποφάσισα να σας δώσω πίσω την επιλογή του κοινοβουλευτικού μας μέλλοντος μέσω ψηφοφορίας.

Σήμερα βράδυ επομένως διαλύω τη Βουλή». Η είδηση άφησε κατάπληκτους σχολιαστές, δημοσιογράφους και ψηφοφόρους. Μία ώρα πριν και τέσσερα μόλις λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο θριαμβευτής της ακροδεξιάς λίστας Ζορντάν Μπαρντελά (34,45%) πήρε πρώτος το λόγο ζητώντας τη διάλυση της Βουλής. Η προοπτική συγκατοίκησης Μακρόν με Μπαρντελά, τον οποίο η Μαρίν Λεπέν προορίζει για πρωθυπουργό συνταράζει τους Γάλλους και προκαλεί φόβους.



Έτσι, κατάπληξη και κλάματα χθες στο εκλογικό κέντρο της πλειοψηφίας. Οι ψηφοφόροι είχαν πιστέψει στην ευρηματικότητα του προέδρου να βρει λύση, διαφορετικά από αυτήν που διεκδικεί ο Εθνικός Συναγερμός του Μπαρντελά. Αργά το βράδυ, πολύς κόσμος κυρίως νέοι, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ρεπουμπλίκ με αυτοσχέδια πανό ουρλιάζοντας «Οχι στην ακροδεξιά - Όχι στο φασισμό».



Στους δε τίτλους των εφημερίδων, οι έκπληκτοι όπως ομολογούν, δημοσιογράφοι, άφησαν ελεύθερη τη φαντασία τους. Μιλούν σήμερα για «τρελό στοίχημα πόκερ και ταπί του Μακρόν, «έπαιξε τη χώρα στα ζάρια» γράφει η Φιγκαρό, «Καμικάζι με ανευθυνότητα» η Λιμπερασιόν, «στοίχημα υψηλού κινδύνου του Μακρόν» η Μοντ. Η διάλυση αφορά μόνο στο Κοινοβούλιο όχι στη Γερουσία. Ο πρώτος γύρος ορίστηκε για τις 30 Ιουνίου, ο δεύτερος στις 7 Ιουλίου, τρεις μόλις εβδομάδες για την καμπάνια, η πάλαι ποτέ μικρότερη διάρκεια. Και ενώ η Μαρίν Λεπέν ήρεμα δηλώνει «έτοιμη για την εξουσία», τα κατακερματισμένα κόμματα της Αριστεράς αγωνίζονται να συνταιριάξουν τα ασυμβίβαστα της ακροαριστεράς του Μελανσόν (NUPES )με τον ευρωπαϊστή Ραφαέλ Γκλιξμάν για τη δημιουργία «Λαϊκού Μετώπου» ώστε να ανυψωθεί εμπόδιο στην ακροδεξιά ...εάν τα καταφέρουν !

