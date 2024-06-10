Ο καγκελάριος Σολτς σιωπά. Δεν έχει προβεί ακόμη σε καμία δήλωση ή σχόλιο έστω μέσω της πλατφόρμας Χ όπου είναι ιδιαίτερα ενεργός για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Η τελευταία ανάρτησή του είναι από το Σάββατο 8 Ιουνίου για τους ομήρους που απελευθέρωσε η Χαμάς. Η «σιωπή» αποτέλεσε θέμα συζήτησης μάλιστα στην κυβερνητική ενημέρωση μετά από ερώτηση δημοσιογράφου, όπως και το μεγάλο ερώτημα γύρω από το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών μετά τη «σκληρή ήττα» κατά τα λεγόμενα κορυφαίων στελεχών των Σοσιαλδημοκρατών.

Ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ ανέφερε ότι οι ομοσπονδιακές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το φθινόπωρο του 2025, κληθείς μάλιστα να απαντήσει κατά πόσο η γερμανική κυβέρνηση σκέφτεται να ακολουθήσει την οδό που επέλεξε ο Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία δηλαδή την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών. «Η Γαλλία έχει διαφορετικό πολιτικό σύστημα» παρατήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

H αντιπολίτευση θέτει ζήτημα νομιμοποίησης της κυβέρνησης

Η εικόνα είναι όμως διαφορετική στους κόλπους της αντιπολίτευσης. Λίγο μετά από τα πρώτα exit poll που έδειχναν καθαρή νίκη στη Χριστιανική Ένωση, ο Γενικός Γραμματέας των Χριστιανοδημοκρατών Κάρστεν Λίνεμαν έθεσε θέμα δημοκρατικής νομιμοποίησης της τρικομματικής συγκυβέρνησης και κάλεσε τον καγκελάριο Σολτς να ζητήσει από τη βουλή ψήφο εμπιστοσύνης.

Ακολούθησε ο Μάρκους Ζέντερ, ο επικεφαλής των Χριστιανοκοινωνιστών και πρωθυπουργός της Βαυαρίας, κάνοντας χθες βράδυ λόγο για «ντε φάκτο καταψήφιση της κυβέρνησης». Σήμερα επανήλθε με νέες δηλώσεις ζητώντας ανοιχτά «πρόωρες εκλογές για μια νέα αρχή για τη χώρα».

Και η συμπρόεδρος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία Άλις Βάιντελ δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι στις ευρωεκλογές καταψήφισαν την συγκυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνων και Φιλευθέρων και προσωπικά τον Όλαφ Σολτς. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ζητά από τον καγκελάριο να επιτελέσει το καθήκον του, όπως λέει. Κι αυτό είναι ένα: «να ανοίξει τον δρόμο για πρόωρες εκλογές».

Σολτς ή Πιστόριους;

Γεγονός είναι ότι ακόμη κι αν δεν οδηγηθεί τελικά η Γερμανία σε πρόωρες εκλογές, όπως πιέζει η αντιπολίτευση, τίθεται «θέμα καγκελάριου», σχολιάζουν σήμερα πολλά γερμανικά μέσα, με φωνές ακόμη και εντός της συγκυβέρνησης να κάνουν λόγο για ανάγκη επανεξέτασης των δεδομένων και μιας συζήτησης «χωρίς ταμπού», όπως ανέφερε ο πρώην Σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.

Γεγονός είναι επίσης ότι η δημοτικότητα του Όλαφ Σολτς είναι εδώ και καιρό στο ναδίρ, με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να αξιολογεί αρνητικά την κυβερνητική θητεία του. Από τη μια πλευρά εμφανίζεται ως «καγκελάριος της ειρήνης» κι από την άλλη, αίρει κάθε κόκκινη γραμμή που υπήρχε στη μεταπολεμική γερμανική πολιτική ασφάλειας. Από την άλλη, θέλει να εμφανίζεται ως «ο καγκελάριος του κοινωνικού κράτους» και ταυτόχρονα στα χρόνια της διακυβέρνησής του η Γερμανία κλήθηκε να θεσπίσει προϋπολογισμούς λιτότητας και περικοπών.

Γερμανικά μέσα πάντως ήδη θέτουν το δίλημμα, Σολτς ή Πιστόριους; Κι αυτό διότι εδώ και καιρό ο υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους είναι με διαφορά ο δημοφιλέστερος πολιτικός αυτή τη στιγμή πολιτικής στη Γερμανία, ξεπερνώντας και τον επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς.

Αυτό που πάντως απέυχονται τόσο τα κόμματα της συγκυβέρνησης όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση είναι να περιέλθει η Γερμανία σε μια περίοδο μακράς πολιτικής αστάθειας με δύο πολέμους σε εξέλιξη στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και σοβαρές προκλήσεις στο εσωτερικό της, από την ασθμαίνουσα ανάπτυξη μέχρι την αποδόμηση πυλώνων του κοινωνικού κράτους όπως τα αδρά κοινωνικά επιδόματα.

Σαρωτική νίκη της Ακροδεξιάς στην Ανατολική Γερμανία

Την ίδια ώρα, η Εναλλακτική για τη Γερμανία πανηγυρίζει για την «ιστορική νίκη της», όπως την αποκάλεσε ο συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Χρουπάλα. «Ξεπεράσαμε το κόμμα του καγκελαρίου κι έτσι ξεκινάει για εμάς μια καλή εκλογική χρονιά» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον στην ανατολική Γερμανία, δηλαδή σε σύνολο σχεδόν 13 εκατομμυρίων ψηφοφόρων, η Εναλλακτική για τη Γερμανία βγήκε πρώτη στις ευρωεκλογές με 27% και διαφορά σχεδόν 7 μονάδων από τη Χριστιανική Ένωση.

Και στις δημοτικές εκλογές που διενεργήθηκαν χθες σε οκτώ κρατίδια, η Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη σε τρία εξ αυτών: Σαξονία, Βρανδεμβούργο και Μεκλεμβούργο-Πομερανία με πολύ υψηλά ποσοστά. Νίκες που προμηνύουν ίσως αντίστοιχα εκλογικά αποτελέσματα στις τρεις κρίσιμες κρατιδιακές εκλογές σε Θουριγγία, Σαξονία και Βρανδεμβούργο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όπου θα μπορούσε να εκλέξει θεωρητικά τοπικούς πρωθυπουργούς.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη

