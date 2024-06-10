Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία, η δολοφονία ενός 19χρονου με ματσέτα από δύο 12χρονους. Τα δύο αγόρια κρίθηκαν ένοχα σήμερα Δευτέρα από βρετανικό δικαστήριο για τον φόνο του 19χρονου από την Ανγκουίλα, τον οποίο σκότωσαν χτυπώντας τον με μια ματσέτα. Είναι οι μικρότερης ηλικίας κατηγορούμενοι που καταδικάζονται για φόνο εδώ και 30 χρόνια.

Η δίκη στο δικαστήριο του Νότιγχαμ κράτησε έναν μήνα και οι ένορκοι έκριναν ομόφωνα ένοχους τους δύο ανήλικους. Τα δύο αγόρια αρνήθηκαν τις κατηγορίες και προσπάθησαν να ρίξουν την ευθύνη το ένα στο άλλο.



Βίντεο πριν την επίθεση:

Two 12-year-old boys have been convicted of the murder of 19-year-old Shawn Seesahai.



The boys, who cannot be named due to legal reasons, killed the teen with a machete in Wolverhampton last November.



Read more ➡️ https://t.co/NvkxKVkvuy pic.twitter.com/XKYnKcRQbW — Sky News (@SkyNews) June 10, 2024

Στις 13 Νοεμβρίου 2023, τα δύο παιδιά, η ταυτότητα των οποίων απαγορεύεται εκ του νόμου να αποκαλυφθεί, σκότωσαν με την ματσέτα τον Σον Σισαχάι, 19 ετών, ο οποίος βρισκόταν με φίλους του σε ένα πάρκο στο Γουλβερχάμπτον, μια πόλη της κεντρικής Αγγλίας. Ο Σισαχάι καταγόταν από την Ανγκουίλα (βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στην Καραϊβική) και είχε πάει στη Βρετανία για να υποβληθεί σε θεραπεία για καταρράκτη. Ένα από τα αγόρια, που συχνά κυκλοφορούσε με μια ματσέτα, με λάμα 42 εκατοστών, τον χτύπησε αρχικά στον ώμο. Το θύμα μαχαιρώθηκε, ποδοπατήθηκε και τελικά τον σκότωσαν.

Η ματσέτα βρέθηκε από αστυνομικούς κάτω από το κρεβάτι του ενός αγοριού, που προσπάθησε να την καθαρίσει με χλωρίνη.

Τα δύο παιδιά είναι οι νεότεροι κατηγορούμενοι που καταδικάζονται για φόνο στη Βρετανία από το 1993. Ενδέχεται να είναι και οι νεότεροι που έχουν διαπράξει έγκλημα με μαχαίρι στη χώρα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στην Αγγλία και την Ουαλία η ηλικία από την οποία κάποιος φέρει ποινική ευθύνη για τις πράξεις του έχει οριστεί στα 10 έτη. Αυτό σημαίνει ότι ένας ανήλικος άνω των 10 ετών μπορεί να συλληφθεί και να δικαστεί εάν διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Το θύμα/ West Midlands Police

Η ποινή των δύο αγοριών θα ανακοινωθεί αργότερα. Οι ανήλικοι έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τους ενήλικους αφού δεν οδηγούνται στις φυλακές αλλά σε συγκεκριμένα κέντρα κράτησης.

Το 2023, σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, αυξήθηκαν κατά 7% τα βίαια εγκλήματα με απειλή ή χρήση μαχαιριού (επιθέσεις εναντίον ανθρώπων, ληστείες κλπ.) και πολλά από αυτά διαπράττονται από νέους. Πέρυσι καταγγέλθηκαν σχεδόν 50.000 τέτοια εγκλήματα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι αυτού του είδους τα αδικήματα διπλασιάστηκαν σε αριθμό μέσα σε μια δεκαετία.

Ο θάνατος μιας 15χρονης, που μαχαιρώθηκε στον δρόμο ενώ πήγαινε στο σχολείο της, πέρυσι τον Σεπτέμβριο, συγκλόνισε τη χώρα. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 17χρονος, πρόκειται να δικαστεί τον προσεχή Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

