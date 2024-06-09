Προσεκτικοί καλούν οι αρχές να είναι οι επισκέπτες των παραλιών στην ακτή του Κόλπου της Φλόριντα, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν από καρχαρίες τρεις κολυμβητές, μία 45χρονη και δύο 15χρονες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, μια γυναίκα λέγεται ότι έχει ακρωτηριαστεί μέρος του χεριού της, μετά το δάγκωμα καρχαρία που σημειώθηκε την Παρασκευή, στις 13:20 τοπική ώρα, κοντά στην παραλία WaterSound, στην περιοχή South Walton στη βορειοδυτική Φλόριντα.

Σε λιγότερο από δύο ώρες αργότερα, τέσσερα μίλια πιο ανατολικά, στην παραλία Seacrest, δύο 15χρονα κορίτσια, δέχθηκαν επίθεση την ώρα που βρίσκονταν στη θάλασσα με φίλους. Ένα από τα κορίτσια υπέστη «σοβαρά τραύματα στο άνω πόδι και στο ένα χέρι», ενώ το άλλο είχε ελαφρά τραύματα στο ένα πόδι, δήλωσαν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής.

Οι αρχές περιπολούν την ακτογραμμή με βάρκες και ορισμένες παραλίες έκλεισαν, αν και άνοιξαν ξανά το Σάββατο με μωβ σημαίες που προειδοποιούν για επικίνδυνη θαλάσσια ζωή.

«Παρακαλώ κολυμπήστε προσεκτικά, σεβαστείτε τον Κόλπο, μείνετε ενυδατωμένοι και προσέχετε τους αγαπημένους σας», δήλωσε η πυροσβεστική της South Walton στο X.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Walton δήλωσε στο X το Σάββατο ότι κατά τη διάρκεια περιπολιών, οι βουλευτές εντόπισαν έναν σφυροκέφαλο καρχαρία μήκους 4,2 μέτρων στην παραλία Santa Rosa - αλλά τόνισαν ότι ήταν «δεν είναι ασυνήθιστο». «Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι οι καρχαρίες είναι πάντα παρόντες στον Κόλπο», είπαν.



Περίπου 70 έως 100 επιθέσεις καρχαρία σημειώνονται κάθε χρόνο παγκοσμίως, έχοντας ως αποτέλεσμα περίπου πέντε θανάτους, σύμφωνα με τη τη διεθνή βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου της Φλόριντα . Η International Shark Attack File (ISAF), είπε, ότι πέρυσι, υπήρξαν 69 απρόκλητα δαγκώματα καρχαρία σε ανθρώπους και 22 προκλητά δαγκώματα παγκοσμίως.

