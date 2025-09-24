Οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν προς το κέντρο της πόλης της Γάζας την Τετάρτη, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των Παλαιστινίων που είχαν παραμείνει εκεί με την ελπίδα ότι η αυξανόμενη πίεση προς το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός θα σήμαινε ότι δεν θα έχαναν τα σπίτια τους, σημειώνει το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη την Τρίτη για συνομιλίες που, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων WAM, επικεντρώθηκαν στο τέλος του πολέμου.

Ο Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα καταδίκασε τις κινήσεις μιας σειράς χωρών να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ αναγνωρίζοντας ένα παλαιστινιακό κράτος, δήλωσε ότι θα ακολουθήσει συνάντηση με το Ισραήλ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση προέτρεψε τον πληθυσμό της πόλης της Γάζας να μετακινηθεί προς τα νότια, αλλά πολλοί άνθρωποι διστάζουν, επικαλούμενοι την έλλειψη ασφάλειας και την εκτεταμένη πείνα στην περιοχή. «Μετακομίσαμε στη δυτική περιοχή κοντά στην παραλία, αλλά πολλές οικογένειες δεν πρόλαβαν, τα άρματα μάχης τις αιφνιδίασαν», είπε ο Θάερ, ένας 35χρονος πατέρας ενός παιδιού από το Τελ Αλ-Χάουα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες άρχισαν να περικυκλώνουν την πόλη τον Αύγουστο, αγνόησαν τις εκκλήσεις να σταματήσουν την επίθεση που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχει ως στόχο να καταστρέψει το τελευταίο οχυρό των μαχητών της Χαμάς, των οποίων η επίθεση εναντίον του Ισραήλ και η σύλληψη ομήρων το 2023 πυροδότησε τον πόλεμο.

Aεροπορικές επιδρομές με πολλούς νεκρούς

Γιατροί ανέφεραν ότι τουλάχιστον 20 άτομα σκοτώθηκαν και πολλά άλλα τραυματίστηκαν όταν ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές χτύπησαν ένα καταφύγιο που στέγαζε εκτοπισμένες οικογένειες κοντά σε μια αγορά στο κέντρο της πόλης. Δύο άλλα άτομα σκοτώθηκαν σε ένα σπίτι κοντά, είπαν.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ερευνά την αναφερόμενη επίθεση στο καταφύγιο, όπου βίντεο που έλαβε το Reuters έδειχνε ανθρώπους να ψάχνουν στα ερείπια.

«Κοιμόμασταν με την προστασία του Θεού, δεν υπήρχε τίποτα – δεν μας ενημέρωσαν, ούτε μας έδωσαν κανένα σημάδι – ήταν έκπληξη», τόνισε ο Sami Hajjaj. «Υπάρχουν παιδιά και γυναίκες, περίπου 200 άτομα ίσως, έξι-επτά οικογένειες, αυτή η πλατεία είναι γεμάτη οικογένειες», ανέφερε.

Στο προάστιο Tel Al-Hawa της πόλης, άρματα μάχης εισέβαλαν σε κατοικημένες περιοχές παγιδεύοντας τους ανθρώπους στα σπίτια τους, ενώ περισσότερα άρματα μάχης παρατηρήθηκαν να σταθμεύουν κοντά στο νοσοκομείο Al-Quds. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι ένας σταθμός οξυγόνου είχε υποστεί ζημιές.

Τα άρματα μάχης έχουν επίσης προχωρήσει πιο κοντά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το Al Shifa, σύμφωνα με μάρτυρες και τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

Τη Δευτέρα, οι παλαιστινιακές αρχές δήλωσαν ότι οι βομβαρδισμοί από άρματα μάχης είχαν προκαλέσει ζημιές στο νοσοκομείο Rantissi και έθεσαν σε κίνδυνο το κοντινό οφθαλμολογικό νοσοκομείο Al-Naser, αναγκάζοντάς τα να κλείσουν. Η Ιορδανία, η οποία διαχειρίζεται ένα τρίτο νοσοκομείο στην περιοχή, δήλωσε ότι το μετέφερε πιο νότια λόγω των επαναλαμβανόμενων βομβαρδισμών.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες και να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στη Γάζα.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας στο βόρειο τμήμα της Γάζας και έχουν μετακινηθεί πιο νότια τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά πολλοί άλλοι παραμένουν, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος για να πάνε.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Nuseirat, στο νότιο τμήμα της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος επιμένει ότι οι επιθέσεις του έχουν ως στόχο τον τερματισμό της κυριαρχίας της Χαμάς στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

