Μια καθηγήτρια μουσικής νοσηλεύεται, αφού μαχαιρώθηκε στο πρόσωπο από έναν μαθητή στη διάρκεια του μαθήματος σε Γυμνάσιο στη βορειοανατολική Γαλλία, στο νομό του Κάτω Ρήνου.
Ο Ζακί Βολφόρτ, δήμαρχος της πόλη Μπενφέλ όπου σημειώθηκε η επίθεση, δήλωσε ότι εκκενώθηκε το σχολείο και χαρακτήρισε "μεμονωμένο" το περιστατικό μιλώντας στους δημοσιογράφους.
Οι αρχές συνέλαβαν έναν 14χρονο ύποπτο, ο οποίος περιγράφεται ως οπαδός του ναζισμού, μετέδωσαν σήμερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.
Ο ύποπτος συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση αφού αρχικά είχε τραπεί σε φυγή, έγραψε το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο Dernieres Nouvelles d'Alsace.
Ο ύποπτος αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι στη διάρκεια της σύλληψής του και διακομίστηκε επίσης σε νοσοκομείο της περιοχής, μετέδωσε ο γαλλικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός BFM.
«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση σε καθηγήτρια από μαθητή Γυμνασίου. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς την καθηγήτρια και τη σχολική κοινότητα», έγραψε στο Χ η Ελιζαμπέτ Μπορν, υπουργός Παιδείας της χώρας.
Η ασφάλεια στα σχολεία της Γαλλίας αποτελεί αντικείμενο έντονου διαλόγου τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούνιο, ο τότε πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις εισόδους των σχολείων μετά τον τραυματισμό με μαχαίρι ενός σχολικού βοηθού στη διάρκεια έρευνας σε τσάντες.
Και το 2020 η δολοφονία του καθηγητή Σαμουέλ Πατί, αφού είχε δείξει μέσα στην τάξη του σατιρικά σκίτσα του Προφήτη Μωάμεθ, προκάλεσε πολιτικό σάλο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.