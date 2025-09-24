Μια καθηγήτρια μουσικής νοσηλεύεται, αφού μαχαιρώθηκε στο πρόσωπο από έναν μαθητή στη διάρκεια του μαθήματος σε Γυμνάσιο στη βορειοανατολική Γαλλία, στο νομό του Κάτω Ρήνου.

Ο Ζακί Βολφόρτ, δήμαρχος της πόλη Μπενφέλ όπου σημειώθηκε η επίθεση, δήλωσε ότι εκκενώθηκε το σχολείο και χαρακτήρισε "μεμονωμένο" το περιστατικό μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 14χρονο ύποπτο, ο οποίος περιγράφεται ως οπαδός του ναζισμού, μετέδωσαν σήμερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ύποπτος συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση αφού αρχικά είχε τραπεί σε φυγή, έγραψε το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο Dernieres Nouvelles d'Alsace.

Ο ύποπτος αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι στη διάρκεια της σύλληψής του και διακομίστηκε επίσης σε νοσοκομείο της περιοχής, μετέδωσε ο γαλλικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός BFM.

«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση σε καθηγήτρια από μαθητή Γυμνασίου. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς την καθηγήτρια και τη σχολική κοινότητα», έγραψε στο Χ η Ελιζαμπέτ Μπορν, υπουργός Παιδείας της χώρας.

Η ασφάλεια στα σχολεία της Γαλλίας αποτελεί αντικείμενο έντονου διαλόγου τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούνιο, ο τότε πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις εισόδους των σχολείων μετά τον τραυματισμό με μαχαίρι ενός σχολικού βοηθού στη διάρκεια έρευνας σε τσάντες.

Και το 2020 η δολοφονία του καθηγητή Σαμουέλ Πατί, αφού είχε δείξει μέσα στην τάξη του σατιρικά σκίτσα του Προφήτη Μωάμεθ, προκάλεσε πολιτικό σάλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.