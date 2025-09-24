Από το 2026, οι ιδιοκτήτες σκύλων που επισκέπτονται την πόλη Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας θα υποχρεούνται να καταβάλλουν έναν ημερήσιο φόρο 1,50 ευρώ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και αμφιλεγόμενης πολιτικής καταστολής των σκύλων στον παρθένο αυτό προορισμό, πύλη προς τα βουνά των Δολομιτών.

Αλλά δεν θα είναι οι μόνοι. Οι ντόπιοι ιδιοκτήτες καλούνται να καταβάλλουν ετήσιο φόρο 100 ευρώ ανά σκύλο.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να αντισταθμίσει το κόστος καθαρισμού των δρόμων και να χρηματοδοτήσει νέα πάρκα σχεδιασμένα αποκλειστικά για σκύλους και τους ιδιοκτήτες τους. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν οι φήμες ότι οι σκύλοι θα απαγορευτούν από τα κανονικά πάρκα της πόλης θα αποδειχθούν αληθινές, σημειώνει το CNN.

Ο φόρος έρχεται σε συνέχεια ενός άλλου αμφιλεγόμενου μέτρου: η υποχρέωση των ιδιοκτητών να πληρώνουν για την καταχώριση του DNA των σκύλων τους, ώστε οι ακαθαρσίες που δεν συλλέγονται να μπορούν να αντιστοιχιστούν στον ένοχο και να επιβληθούν πρόστιμα. Οι ιδιοκτήτες σκύλων που δεν μαζεύουν τις ακαθαρσίες των κατοικίδιων τους αντιμετωπίζουν επί του παρόντος κυρώσεις έως 600 ευρώ ανά παράβαση.

Μετατρέποντας τα ζώα σε φορολογούμενους

Ο περιφερειακός σύμβουλος Luis Walcher, ο οποίος εισήγαγε το μέτρο, δήλωσε ότι όσοι έχουν ήδη συμμορφωθεί με το μητρώο DNA θα εξαιρούνται από τον νέο φόρο για δύο χρόνια.

«Αυτό είναι ένα δίκαιο μέτρο, διότι αφορά αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες σκύλων», είπε. «Διαφορετικά, ο καθαρισμός των πεζοδρομίων θα ήταν ευθύνη ολόκληρης της κοινότητας, ενώ πρέπει να τονίσουμε ότι η μόνη ακαθαρσία στους δρόμους της πόλης μας είναι τα περιττώματα των σκύλων», πρόσθεσε.

Δεν είναι όμως όλοι ευχαριστημένοι. Η Κάρλα Ρόκι της ENPA, ενός εθνικού οργανισμού προστασίας των ζώων, δήλωσε ότι το μέτρο βλάπτει την περιοχή. «Η επαρχία του Μπολτσάνο βάζει αυτογκόλ με τον φόρο για τους σκύλους, ακόμη και για τους τετράποδους τουρίστες», δήλωσε σε μια ανακοίνωση.

«Μετά την ηχηρή και δαπανηρή αποτυχία του παράλογου προγράμματος DNA για σκύλους, αντί να επικεντρωθούμε στην εκπαίδευση των πολιτών, στους στοχευμένους ελέγχους και στην ευαισθητοποίηση, επιλέγουμε για άλλη μια φορά τον εύκολο δρόμο: τη φορολόγηση των ζώων και των ιδιοκτητών τους», επεσήμανε.

«Το μέτρο όχι μόνο τιμωρεί τις οικογένειες και τους τουρίστες που επιλέγουν να ταξιδεύουν με τους σκύλους τους, αλλά στέλνει και ένα βαθιά λανθασμένο μήνυμα: μετατρέπει τα ζώα σε φορολογούμενους», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

