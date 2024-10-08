Στον Βρεανοκαναδό Τζον Χόπφιλντ και τον Αμερικανό Τζέφρι Χίντον απονέμεται φέτος το Νόμπελ Φυσικής, «για θεμελιώδεις ανακαλύψεις και εφευρέσεις που επιτρέπουν τη μηχανική μάθηση που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πλαίσιο των νευρωνικών δικτύων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.” pic.twitter.com/94LT8opG79 October 8, 2024

«Οι δύο βραβευθέντες με το φετινό Νόμπελ Φυσικής χρησιμοποίησαν τα εργαλεία της Φυσικής για να αναπτύξουν μεθόδους που βρίσκονται στην βάση των σημερινών ισχυρών συστημάτων αυτόματης εκμάθησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιτροπής του βραβείου.

Ο Τζον Χόπφιλντ, 91 ετών, καθηγητής του Πανεπιστημίου Princeton, και ο Τζέφρεϊ Χίντον, 76 ετών, γνωστός ως ο «νονός» της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τορόντο στον Καναδά, βραβεύθηκαν «για τις θεμελιώδεις ανακαλύψεις τους που επιτρέπουν την αυτόματη εκμάθηση χάρις στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα».

Εργάζονται επί του θέματος αυτού από τη δεκαετία του 1980.

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα λειτουργούν με τρόπο εμπνευσμένο από τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου.

«Οι βραβευθέντες του 2024 χρησιμοποίησαν τις θεμελιώδεις έννοιες της στατιστικής Φυσικής για να συλλάβουν τεχνητά νευρωνικά δίκτυα που λειτουργούν σαν συνδυαστικές μνήμες και βρίσκουν πρότυπα σε μεγάλα σύνολα δεδομένων», εξήγησε στους δημοσιογράφους η Ελεν Μουνς, πρόεδρος της επιτροπής του Νόμπελ Φυσικής.

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση της έρευνας σε ποικίλους τομείς, από την Φυσική των Σωματιδίων και την Επιστήμη των Υλικών μέχρι την Αστροφυσική. Αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής μας ζωής, διευκρίνισε.

«Είμαι άναυδος...Δεν φανταζόμουν ότι θα συνέβαινε», ήταν η πρώτη αντίδραση του Τζέφρεϊ Χίντον κατά τη συνομιλία του με την επιτροπή.

