Η ιστορία έχει δείξει ότι η στρατιωτική λύση δε λειτουργεί, όταν υπάρχει «βαθιά ριζωμένο πρόβλημα σε μια περιοχή όπως στη Μέση Ανατολή» και ειδικά όταν «υπάρχουν αδύναμοι θεσμοί» σε μια χώρα, τόνισε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για την κατάσταση στο Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή.

Όπως επισήμανε, ο Λίβανος είναι μια πολύ ασταθής χώρα, γιατί «μέσα στο κράτος υπάρχει ένα άλλο κράτος, που είναι η Χεζμπολάχ, η οποία είναι μαριονέτα του Ιράν».

Ο Ζοζέπ Μπορέλ σημείωσε ότι η Χεζμπολάχ έχει πολιτικό σκέλος, έχει μέλη στην κυβέρνηση του Λιβάνου, έχει μέλη που είναι βουλευτές, αλλά έχει και στρατιωτικό βραχίονα, «τον οποίο κατατάσσουμε ως τρομοκρατική οργάνωση».

Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επαφή με αυτό το τμήμα, αλλά με το πολιτικό που έχει μέλη στο κοινοβούλιο του Λιβάνου. Ταυτόχρονα, ο ύπατος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κατάσταση στον Λίβανο χειροτερεύει μέρα με τη μέρα.

«Χωρίς έναν ισχυρό συμβιβασμό, χωρίς πολιτική μεταρρύθμιση, εντός της κοινωνίας του Λιβάνου με επικεφαλής τον λιβανέζικο λαό και παράγοντες, χωρίς όλα αυτά, τίποτα δεν μπορεί να συμβεί. Κανείς δεν μπορεί να τους αντικαταστήσει και να κάνει για αυτούς ό,τι πρέπει να γίνει», προσέθεσε.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ επίσης ανέφερε ότι η Κομισιόν υποσχέθηκε την παροχή ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για την ανοικοδόμηση του Λιβάνου, ωστόσο κατά τον ίδιο πρέπει να δίνεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όταν υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.