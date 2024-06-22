DW: Χάσμα βορρά-νότου φέρνει η αποκέντρωση της Μελόνι

Νέος νόμος κατόπιν πίεσης του Σαλβίνι για την «ενισχυμένη αποκέντρωση» προκαλεί αντιδράσεις και ανησυχία για διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πλούσιου βορρά και φτωχού νότου.Το κοινοβούλιο της Ρώμης είπε το οριστικό «ναι» και η συντηρητική κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι πανηγυρίζει. Με την έγκριση του νόμου για την «ενισχυμένη αποκέντρωση», το μόνο βέβαιο είναι ότι η κεντρική κυβέρνηση της Ρώμης θα διατηρήσει τις αρμοδιότητές της στους τομείς της άμυνας, της εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής. Όλοι οι υπόλοιποι, βάσει της αυτονομίας αυτής, θα μπορούν να αποτελέσουν αρμοδιότητα των περιφερειών. Από την παιδεία, μέχρι τον πολιτισμό και τον τουρισμό.



Η Ιταλία, όμως, είναι μια ιδιαίτερη χώρα με μεγάλες ανισότητες ανάμεσα σε βορρά και νότο. Στο Μιλάνο για παράδειγμα το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα είναι 35.000 ευρώ, ενώ στο Παλέρμο της Σικελίας δεν ξεπερνά τις 10.000.



Ο κίνδυνος είναι σαφής: η μεταρρύθμιση αυτή, η οποία θα επιτρέψει σε διάφορες περιφέρειες να διαχειρίζονται αυτόνομα μεγάλο μέρος των φορολογικών εσόδων, μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο χάσμα. Η Τζόρτζια Μελόνι αναγκάσθηκε να συναινέσει με το «ομοσπονδιακό σύστημα αλά καρτ», όπως το αποκαλούν στην Ιταλία, εξαιτίας των μεγάλων πιέσεων της Λέγκας του Ματέο Σαλβίνι.



Δεν μπορεί να αγνοεί, όμως, ότι μεγάλο μέρος των κατοίκων της Νότιας Ιταλίας την θεωρεί επικίνδυνη και επιζήμια. Θα καθοριστούν κάποια «κοινά, βασικά στάνταρντ» που θα πρέπει να σέβονται όλες οι περιοχές της χώρας. Θα είναι όμως αρκετό;

Αντιδράσεις από την Καλαβρία... ως τις Βρυξέλλες

Την κάθετη αντίθεσή του εξέφρασε για παράδειγμα ο περιφερειάρχης της Καλαβρίας, Ρομπέρτο Οκιούτο, οποίος ανήκει στην μπερλουσκονική Φόρτσα Ιτάλια, μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού. «Ο νόμος ψηφίσθηκε νύχτα, πρόκειται για δώρο στην Λέγκα», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Από την μεριά της όλη η αντιπολίτευση (από το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα μέχρι τα Πέντε Αστέρια) ετοιμάζεται να μαζέψει υπογραφές των πολιτών για ακυρωτικό δημοψήφισμα. «Ο νόμος αυτός αυξάνει εντυπωσιακά όλες τις ανισότητες της Ιταλίας» επιμένουν τα κόμματα του προοδευτικού χώρου.



Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έκθεσή της, εκφράζει ουσιαστικές ανησυχίες: «Με τον νέο αυτό νόμο περί αποκέντρωσης, μπορεί να καταγραφούν αρνητικές επιπτώσεις στα δημοσιονομικά της χώρας, σε μια κρίσιμη φάση, για ολόκληρη την οικονομία τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης» υπογραμμίζουν οι Βρυξέλλες.



Στην Νάπολη, όπου η ανεργία αγγίζει το 33% (ενώ ο εθνικός μέσος όρος είναι του 11%), δύσκολα η Τζόρτζια Μελόνι θα καταφέρει να πείσει τους κατοίκους ότι «πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα προόδου ώστε να οικοδομηθεί μια ισχυρότερη και πιο δίκαιη Ιταλία».

