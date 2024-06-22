Ως δασκάλα στο γυμνάσιο, η Nancy Streit κατανοεί πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να ανταγωνιστεί ένα smartphone για την προσοχή ενός παιδιού. Αλλά ως μητέρα, ξέρει ότι οι συσκευές είναι αναγκαίες όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη.

«Κυρίως τηλεφωνούν οι γονείς», λέει, προσθέτοντας ότι ενώ δεν επιτρέπει τη χρήση τηλεφώνου στην τάξη της, οι μαθητές συνήθως παραβαίνουν τους κανόνες. Η περιφέρεια σχολείων του Λος Άντζελες, όπου διδάσκει η κα Streit, η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα, είναι η τελευταία που απαγορεύει τη χρήση smartphone στα σχολεία αυτή την εβδομάδα.

76% των σχολείων στις ΗΠΑ απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων εντός τάξης

Αποτελεί μέρος μιας αυξανόμενης και οικείας τάσης, καθώς περισσότερες πολιτείες και σχολεία στις ΗΠΑ εξετάζουν πώς να διαχειριστούν την αυξανόμενη εξάρτηση που έχουν τα παιδιά στις συσκευές τους.

Η Νέα Υόρκη και η Καλιφόρνια , οι δύο πολυπληθέστερες πολιτείες των ΗΠΑ, προχωρούν σε νέες πολιτικές σε όλη την πολιτεία για το θέμα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Gavin Newsom ζήτησε την απαγόρευση του smartphone στις τάξεις και είπε ότι θα συνεργαστεί με τους νομοθέτες για τη θεσμοθέτηση μιας νέας πολιτικής. Στη Νέα Υόρκη, η Κυβερνήτης Kathy Hochul έχει υποστηρίξει έναν παρόμοιο νόμο.

Αυτή την άνοιξη, ο κυβερνήτης της Ιντιάνα υπέγραψε νόμο για την απαγόρευση κινητών τηλεφώνων εντός τάξης, ο οποίος θα ισχύσει από το φθινόπωρο.

Οι προσπάθειες σηματοδοτούν το τελευταίο κεφάλαιο σε μια μακρά συζήτηση σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης smartphone στα σχολεία και έρχονται μέσω ενός κύματος ανησυχίας για την ψυχική υγεία των νέων στον απόηχο της πανδημίας.

Τα περισσότερα σχολεία των ΗΠΑ έχουν ήδη κάποιο είδος πολιτικής για τα κινητά τηλέφωνα. Περίπου το 76% των σχολείων απαγόρευσε τη χρήση του σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ.

«Όταν νιώθουν άβολα σηκώνουν το τηλέφωνο»

Οι τελευταίοι κανονισμοί, ωστόσο, επιδιώκουν να προχωρήσουν περαιτέρω.

Η Raphaela Hodges, δασκάλα της έκτης τάξης στο σχολείο του Λος Άντζελες, λέει ότι έχει δει μια ανησυχητική και δραματική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά κοινωνικοποιούνται .

«Όταν νιώθουν άβολα σηκώνουν το τηλέφωνο», είπε στο BBC.

Η Φλόριντα εφάρμοσε έναν πολιτειακό νόμο πέρυσι που απαιτούσε από τις σχολικές περιφέρειες να απαγορεύουν τα τηλέφωνα από τις τάξεις και να εμποδίζουν την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του σχολικού wi-fi.

Ο νόμος απαιτεί, επίσης, από τα σχολεία να «παρέχουν οδηγίες για τις κοινωνικές, συναισθηματικές και φυσικές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Μεμονωμένες περιοχές σε πολιτείες, όπως το Μέιν και η Βιρτζίνια, θεσπίζουν αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τη χρήση τηλεφώνου, όπως και οι επαρχίες του Καναδά, συμπεριλαμβανομένου του Οντάριο και της Αλμπέρτας.

Γιατί θεωρήθηκαν απαραίτητα τα κινητά στα σχολεία

Σύμφωνα με το BBC, ο πυροβολισμός του 1999 στο γυμνάσιο Columbine του Κολοράντο, κατά τον οποίο σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι, οδήγησε ορισμένους γονείς και σχολεία να επανεκτιμήσουν τα τηλέφωνα ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι πολιτείες χαλάρωσαν τους κανόνες – συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνιας, η οποία κατάργησε την απαγόρευση τηλεφώνου το 2002.

Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ψυχική υγεία των μαθητών

Το τρέχον κύμα πολιτικών έρχεται, καθώς οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για την ψυχική υγεία των μαθητών και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τη Δευτέρα, ένας από τους υψηλότερους λειτουργούς υγείας της Αμερικής ζήτησε προειδοποιητικές ετικέτες παρόμοιες με αυτές στα κουτιά τσιγάρων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο γενικός χειρουργός Vivek Murthy, υποστήριξε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αύξαναν τον κίνδυνο τα παιδιά να εμφανίσουν συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, αν και η έρευνα για το θέμα ήταν ανάμεικτη.

«Έχετε μια κατάσταση όπου τα παιδιά όχι μόνο προσπαθούν να μάθουν, αλλά είναι ταυτόχρονα στα τηλέφωνά τους, στέλνουν μηνύματα στους φίλους τους, απαντούν σε μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σκρολάρουν» είπε ο Δρ Murthy στο BBC.

«Κάνει πολύ δύσκολη όχι μόνο τη μάθηση, αλλά δυσκολεύει στο σχολείο τη δημιουργία σχέσεων και φιλιών».

Οι έφηβοι που περνούν περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζουν διπλάσιο κίνδυνο προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως άγχος και κατάθλιψη, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2019 και αναφέρεται συχνά από ομοσπονδιακά γραφήματα υγείας.

