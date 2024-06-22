Λογαριασμός
Έκανε το λάθος να τον κλέψει - Τον κυνήγησε με τηγάνι - Δείτε βίντεο

Κακήν κακώς έφυγε κλέφτης από το σπίτι που μπήκε να κλέψει.

Chicago

Κάμερες στη βεράντα ενός σπιτιού στο Σικάγο «συλλαμβάνουν» ένα απίστευτο κυνηγητό. Ο ιδιοκτήτης βγαίνει με ένα τηγάνι και κυνηγάει τον κλέφτη.

Όπως δήλωσε στο BBC, αφού είχε επιστρέψει στο σπίτι του την Πέμπτη το μεσημέρι ειδοποιήθηκε από τον συναγερμό του σπιτιού ότι κάποιος έχει μπει μέσα. Αμέσως μπήκε σε συνθήκη «Fight or flight» και κοίταξε αν υπήρχε κάποιο διαθέσιμο αντικείμενο εκεί κοντά. Άρπαξε το τηγάνι και πήρε τον κλέφτη στο κατόπι. Δείτε το απίστευτο βίντεο.

