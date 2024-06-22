Έκανε το λάθος να τον κλέψει - Τον κυνήγησε με τηγάνι - Δείτε βίντεο

Κάμερες στη βεράντα ενός σπιτιού στο Σικάγο «συλλαμβάνουν» ένα απίστευτο κυνηγητό. Ο ιδιοκτήτης βγαίνει με ένα τηγάνι και κυνηγάει τον κλέφτη.

Όπως δήλωσε στο BBC, αφού είχε επιστρέψει στο σπίτι του την Πέμπτη το μεσημέρι ειδοποιήθηκε από τον συναγερμό του σπιτιού ότι κάποιος έχει μπει μέσα. Αμέσως μπήκε σε συνθήκη «Fight or flight» και κοίταξε αν υπήρχε κάποιο διαθέσιμο αντικείμενο εκεί κοντά. Άρπαξε το τηγάνι και πήρε τον κλέφτη στο κατόπι. Δείτε το απίστευτο βίντεο.

Coming home to a burglar in your house and chasing him out with frying pan makes for an epic security cam video….@Bashido is an absolute legend and hope everyone is ok pic.twitter.com/0gEmXj0RLe — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) June 21, 2024

