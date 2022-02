Υπό τον έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες από το πρακτορείο Interfax η πόλη Μελιτούπολη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter οι Ρώσοι στρατιώτες τέθηκαν αντιμέτωποι με έναν θαρραλέο παππούς ο οποίος δεν φοβήθηκε να τους κοιτάξει στα μάτια και να τους μιλήσει σε υψηλούς τόνους.

«Το στο δ.... κάνετε εδώ; Κι εγώ Ρώσος είμαι, αλλά μένω εδώ» ανέφερε αρχικά ο κύριος, ενώ συνέχισε αποκαλώντας τους μαριονέτες: «Έχετε τη χώρα σας, έχουμε τη δική μας. Δεν έχετε δικά σας προβλήματα να λύσετε; Είστε όλοι πλούσιοι εκεί, όπως στα Εμιράτα; Είστε, απλά... μαριονέτες».

