Ο Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τη Χαμάς να επιστρέψει άμεσα όλους τους oμήρους που κρατά, υπονοώντας ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα θα τερματιζόταν αν το έκαναν.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ γράφει ότι η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει άμεσα όλους τους 20 ομήρους που κρατά, (όχι 2, 5 ή 7) και πως εάν το κάνει, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. «Θα τελείωσει», αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά.
Πηγή: skai.gr
