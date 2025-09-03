Ο Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τη Χαμάς να επιστρέψει άμεσα όλους τους oμήρους που κρατά, υπονοώντας ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα θα τερματιζόταν αν το έκαναν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ γράφει ότι η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει άμεσα όλους τους 20 ομήρους που κρατά, (όχι 2, 5 ή 7) και πως εάν το κάνει, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. «Θα τελείωσει», αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.