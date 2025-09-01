Γαλλία: Ανακοίνωσε συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Πέμπτη

Η Γαλλία θα φιλοξενήσει την Πέμπτη μια συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας ομάδας χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας τη Δευτέρα.

Η συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή (κάποιοι ηγέτες θα παραστούν, κάποιοι θα μετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης), θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και στην άρνηση της Ρωσίας να συνάψει ειρήνη, πρόσθεσε το Ελιζέ.

Η Ευρώπη εργάζεται σε «αρκετά ακριβή» σχέδια για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέρος των μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας, που θα έχουν την «πλήρη υποστήριξη των δυνατοτήτων των ΗΠΑ», υπογράμμισε σε συνέντευξή της στους Financial Times η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι υψίστης σημασίας, και απολύτως κρίσιμες, σημειώνει η πρόεδρος της Κομισιόν



Έχουμε έναν σαφή οδικό χάρτη, και είχαμε συμφωνία στον Λευκό Οίκο. Αυτό το ζήτημα προχωράει πολύ καλά επιμένει, παρά τις περί αντιθέτου πληροφορίες που διέρρευσαν.



«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρχει αμερικανική παρουσία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατ' επανάληψη» τονίζει η φον ντερ Λάιεν.

