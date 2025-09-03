Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην Πολωνία και ότι είναι διατεθειμένος να τις ενισχύσει, εφόσον του ζητηθεί.

Ο Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Πολωνό πρόεδρο Καρόλ Ναβρότσκι. Αν και το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη έχει αποτελέσει επανειλημμένα θέμα συζήτησης από την έναρξη της προεδρίας του, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι δυνάμεις στην Πολωνία θα παραμείνουν.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι «τις επόμενες μία ή δύο εβδομάδες θα διαπιστώσουμε πόσο καλή είναι η σχέση μας με τη Ρωσία», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κανένα ιδιαίτερο μήνυμα να στείλει στον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς «ο Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η θέση μου».

Για τη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα, ο Τραμπ είπε ότι ήταν «μια όμορφη τελετή», πρόσθεσε όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν αναφερθεί στην ομιλία που εκφωνήθηκε.

«Νομίζω ότι ήταν μια όμορφη τελετή. Μου φάνηκε πολύ, πολύ εντυπωσιακή», είπε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

«Παρακολούθησα την ομιλία χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος Σι είναι φίλος μου, αλλά πίστευα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν αναφερθεί χθες το βράδυ σε εκείνη την ομιλία, γιατί βοηθήσαμε την Κίνα πάρα, πάρα πολύ».

Πηγή: skai.gr

