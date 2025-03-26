Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς οι πολλαπλές πυρκαγιές συνεχίζουν να καταστρέφουν τη νοτιοανατολική περιοχή της Νότιας Κορέας.

Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται συνεχώς με τα περισσότερα θύματα να είναι μεταξύ 60 και 70 ετών, σύμφωνα με τις αρχές, προσθέτοντας ότι περίπου 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν -εκ των οποίων οι 12 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση - καθώς οι φονικές πυρκαγιές έχουν αναγκάσει περισσότερους από 23.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν τον ναό Gounsa, ηλικίας 1.300 ετών, στην πόλη Uiseong, όπου πολλά πολιτιστικά κειμήλια απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερο έδαφος.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν στην κομητεία Sancheong το απόγευμα της Παρασκευής και αργότερα επεκτάθηκαν στην κομητεία Uiseong, σύμφωνα με τις αρχές.

Τροφοδοτημένες από ισχυρούς και ξηρούς ανέμους, οι πυρκαγιές προχωρούν στις γειτονικές κομητείες Andong, Cheongsong, Yeongyang και Yeongdeok, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η φλόγα στο Uiseong εξαπλώνεται με «ασύλληπτη» κλίμακα και ταχύτητα, δήλωσε στο Reuters ο Lee Byung-doo, ειδικός σε δασικές καταστροφές στο Εθνικό Ινστιτούτο Επιστήμης των Δασών.

Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο συνετρίβη στα βουνά της κομητείας Uiseong λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, σύμφωνα με τις αρχές, που διερευνούν τα αίτια.

Παράλληλα, χιλιάδες πυροσβέστες και περίπου 5.000 στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί για να περιορίσουν τις πολλαπλές πυρκαγιές, καθώς και ελικόπτερα από τον αμερικανικό στρατό που βρίσκονται στην Κορέα.

Χθες, Τρίτη, η εθνική πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι ανέβασε την κρίση στο υψηλότερο επίπεδο απόκρισης πυρκαγιάς, την πρώτη φορά φέτος που εκδόθηκε τέτοιος συναγερμός.

Οι πυρκαγιές είναι σχετικά ασυνήθιστες στη Νότια Κορέα και τα σχετικά θύματα είναι σπάνια. Οι σημερινές πυρκαγιές, που έχουν σκοτώσει 24 ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες, είναι ήδη οι πιο θανατηφόρες στην ιστορία της χώρας.

Περίπου 17.000 εκτάρια (42.000 στρέμματα) δάσους έχουν επίσης καταστραφεί, καθιστώντας την πυρκαγια αυτή την τρίτη μεγαλύτερη στην ιστορία της Νότιας Κορέας από άποψη έκτασης.

