Στη Μόσχα ο Ούγγρος ΥΠΕΞ - Συνομιλίες με επίκεντρο «την ειρήνη και την ενεργειακή ασφάλεια»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι βρίσκεται στη Μόσχα για να μιλήσει «για την ειρήνη και την ενεργειακή ασφάλεια», μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε μερική εκεχειρία στον πόλεμο.

Ο εθνικιστής Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που διατήρησαν στενές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεν παύει να ζητεί κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο και εδώ και τρία χρόνια αρνείται να προσφέρει την παραμικρή στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο.

«Οι σημερινές συζητήσεις στη Μόσχα επικεντρώνονται στην ειρήνη, την ενεργειακή ασφάλεια και την ενισχυμένη οικονομική συνεργασία», επεσήμανε στο Facebook ο Σιγιάρτο, ο οποίος επισκέπτεται τακτικά τη Ρωσία.

Το πρωί ο Ούγγρος υπουργός συνομίλησε με τον αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης αρμόδιο για την Ενέργεια Αλεξάντρ Νόβακ και τάχθηκε υπέρ «της συνέχισης της ενεργειακής συνεργασίας με τη Ρωσία», βασικό προμηθευτή φυσικού αερίου και πετρελαίου της Ουγγαρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης.

«Η Ουγγαρία εκτιμά τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας – τις σταθερές παραδόσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που εγγυώνται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας», δήλωσε ο Σιγιάρτο στη διάρκεια της συνάντησης αυτής.

Το 2024 η Ρωσία παρείχε στην Ουγγαρία 8,6 δισεκ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ένα ρεκόρ, καθώς και 4,78 εκατ. τόνους πετρελαίου, υπογράμμισε η ανακοίνωση.

«Εκτιμούμε πολύ την ισορροπημένη και αντικειμενική εξωτερική πολιτική των ουγγρικών αρχών», δήλωσε από την πλευρά του ο Νόβακ εξαίροντας «την εποικοδομητική θέση» της Βουδαπέστης.

«Η Ρωσία είναι σταθερά δεσμευμένη στην ενίσχυση των ρεαλιστικών και αμοιβαία επωφελών σχέσεών της με την Ουγγαρία», διαβεβαίωσε.

Αν και η Ουγγαρία έχει υπερψηφίσει όλες τις κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ εις βάρος της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, συχνά προσπάθησε να τις μετριάσει ή να καθυστερήσει την υιοθέτησή τους.

Σήμερα ο Σιγιάρτο χαιρέτισε στο Facebook τις ρωσοαμερικανικές συνομιλίες που διεξήχθησαν τη Δευτέρα στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες κατέληξαν στην ανακοίνωση μερικής εκεχειρίας στα πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, «ένα νέο ορόσημο» προς την ειρήνη, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.