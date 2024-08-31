Το Φόρουμ Ομήρων και Εξαφανισμένων Οικογενειών δημοσίευσε το απόγευμα του Σαββάτου ένα συγκλονιστικό βίντεο, όπου υπάρχουν υπόνοιες ότι αιχμάλωτες γυναίκες από το Ισραήλ βιάστηκαν και έμειναν έγκυες από μέλη της Χαμάς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού μέσου N12.

Στο βίντεο εμφανίζεται μια γυναίκα με φουσκωμένη κοιλιά να κάθεται στα συντρίμμια ενός τούνελ υπό τον ήχο ενός μωρού να κλαίει. Μόνο αποσπάσματα του βίντεο εγκρίθηκαν για δημόσια προβολή από τις ισραηλινές ραδιοτηλεοπτικές Αρχές.

Το βίντεο φέρει τον τίτλο «Πέρασαν πάνω από 9 μήνες», δηλαδή όσο διαρκεί η ανθρώπινη εγκυμοσύνη.

Η χρήση σεξουαλικής βίας από τη Χαμάς

Χρήση σεξουαλικής βίας από μέλη της Χαμάς έχει καταγραφεί από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και οι τρομοκράτες της ισλαμιστικής οργάνωσης έχουν παραδεχθεί δημόσια ότι έχουν προχωρήσει σε πολλαπλούς βιασμούς γυναικών εκτός από φόνους κατά την εισβολή τους στο νότιο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο βγήκε στη δημοσιότητα ένα άλλο βίντεο με 5 γυναίκες πολεμίστριες των IDF οι οποίες απήχθησαν από τη βάση Nahal Oz.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από τις κάμερες του σώματος των ενόπλων της Χαμάς, έχει διάρκεια 3:10 λεπτά και έχει υποστεί επεξεργασία ώστε να αφαιρεθούν πολύ σκληρά πλάνα.

