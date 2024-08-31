Ο ανεξάρτητος ρωσικός ιστότοπος Mediazona σε συνεργασία με τη ρωσική υπηρεσία του BBC ανέφερε σήμερα ότι ταυτοποίησε περισσότερους από 66.000 Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η καταμέτρησή τους, που δημοσιεύτηκε σε κοινή έκθεση η οποία οριστικοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2024, προέρχεται από την αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως επίσημα δελτία Τύπου ή δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και από την καταγραφή τάφων σε κοιμητήρια.

Στα μέσα Απριλίου, τα δύο μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχαν ταυτοποιήσει περισσότερους από 50.000 Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Και τα δύο μέσα ωστόσο προειδοποιούν ότι η καταμέτρησή τους δεν θεωρείται ολοκληρωμένη.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι ο αριθμός των Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν ανέρχετο σε 31.000, ενώ ο ρωσικός στρατός έχει κοινοποιήσει τις στρατιωτικές του απώλειες μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και αυτοί οι αριθμοί θεωρείται ότι έχουν ελαχιστοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Το Κρεμλίνο επικαλέστηκε «τον νόμο περί κρατικών μυστικών» και «το ειδικό καθεστώς» για να δικαιολογήσει την έλλειψη επίσημης ανακοίνωσης για τις ρωσικές στρατιωτικές απώλειες.

Στις αρχές Ιουνίου, ερωτηθείς για το θέμα κατά τη διάρκεια συνάντησης με διεθνή πρακτορεία Τύπου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αρνήθηκε να συγκεκριμενοποιήσει τις ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία, δηλώνοντας μόνο ότι ήταν «λιγότερες» από τις ουκρανικές απώλειες.

Τον Αύγουστο του 2023, η αμερικανική εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, υπολόγισε τις απώλειες του ρωσικού στρατού σε 120.000 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

