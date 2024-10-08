Λογαριασμός
Ρωσική επίθεση με τηλεκατευθυνόμενες βόμβες στο Χάρκοβο: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 3 τραυματίες

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν τουλάχιστον τέσσερις τηλεκατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη της Ουκρανίας

Χάρκοβο

Ρωσικές τηλεκατευθυνόμενες βόμβες προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων τριών στη βορειοανατολική ουκρανική πόλη Χάρκοβο, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν τουλάχιστον τέσσερις τηλεκατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη», της Ουκρανίας δήλωσε ο Όλεχ Σινιεχούμποφ μέσω ανάρτησης του στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

