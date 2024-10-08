Ρωσικές τηλεκατευθυνόμενες βόμβες προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων τριών στη βορειοανατολική ουκρανική πόλη Χάρκοβο, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.
«Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν τουλάχιστον τέσσερις τηλεκατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη», της Ουκρανίας δήλωσε ο Όλεχ Σινιεχούμποφ μέσω ανάρτησης του στο Telegram.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
