Ρωσικές τηλεκατευθυνόμενες βόμβες προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων τριών στη βορειοανατολική ουκρανική πόλη Χάρκοβο, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν τουλάχιστον τέσσερις τηλεκατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη», της Ουκρανίας δήλωσε ο Όλεχ Σινιεχούμποφ μέσω ανάρτησης του στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

