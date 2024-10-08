Την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για πιο «αποτελεσματικές» επιστροφές όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην ΕΕ, ζητούν δεκαεπτά χώρες που ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν.

Ενόψει του Συμβουλίου των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο και της Συνόδου Κορυφής της 17ης και 18ης Οκτωβρίου, όπου το ζήτημα της επιστροφής των παράνομων μεταναστών θα βρεθεί ψηλά στην ατζέντα, δεκαεπτά ευρωπαϊκές χώρες έχουν ετοιμάσει ένα έγγραφο συζήτησης «Non-Paper», με στόχο την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για το ζήτημα αυτό. Το έγγραφο έχει συνταχθεί από την Ολλανδία και την Αυστρία και χαίρει της υποστήριξης της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Κροατίας και της Λιθουανίας, καθώς και της Ελβετίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν.

Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι χώρες ζητούν μια «νέα νομική βάση» η οποία «θα ορίζει σαφώς τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα» για υπηκόους τρίτων χωρών που αποτελούν αντικείμενο απόφασης επιστροφής. Ζητούν, επίσης, μια νέα νομική βάση που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές προκλήσεις και εξελίξεις και να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των κρατών μελών και των συνδεδεμένων κρατών, «λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την ευελιξία των χωρών για την εξασφάλιση αποτελεσματικών επιστροφών. Για παράδειγμα, μέσω της περαιτέρω υποστήριξης της ψηφιοποίησης και της απλούστευσης των διαδικασιών».

Πηγή: skai.gr

