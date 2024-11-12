IDF: Συνεχίζονται οι στοχευμένες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο εναντίον στόχων της Χεμπολάχ - Κατασχέθηκαν όπλα

Οι στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) συνεχίζουν τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιώντας επιχειρήσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, παράλληλα με τις επιδρομές της ισραηλινής αεροπορίας (IAF) και του πυροβολικού των IDF. Τα ισραηλινά στρατεύματα έπληξαν υποδομές της Χεμπολάχ, εξόντωσαν μέλη της οργάνωσης και εντόπισαν εκτοξευτές ενώ κατέσχεσαν και μεγάλες ποσότητες οπλισμού, ορισμένες από τις οποίες βρέθηκαν σε μη στρατιωτικές δομές.

Χθες Δευτέρα, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τους IDF.

Η IAF από τη μεριά της έπληξε περίπου 100 στόχους στο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων υποδομών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων, δεκάδων μελών της Χεζμπολάχ και εκτοξευτών που εκτόξευσαν βλήματα προς την Άνω Γαλιλαία, τη Δυτική Γαλιλαία και τις περιοχές του κόλπου της Χάιφα.

Επιπλέον, χθες Δευτέρα, η IAF έπληξε μια τοποθεσία στην περιοχή Μπεκαά όπου βρισκόταν μια υπόγεια υποδομή που προοριζόταν για την εκτόξευση βλημάτων προς το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

