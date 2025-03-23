Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητά πίεση στον Πούτιν για να σταματήσει τις επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε σήμερα Κυριακή έκκληση να "ασκηθεί πίεση" στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να σταματήσει τα πλήγματα στην Ουκρανία, την παραμονή των ρωσοαμερικανικών διαπραγματεύσεων στη Σαουδική Αραβία για μερική εκεχειρία.

"Όποιες και αν είναι οι συνομιλίες μας με τους εταίρους μας σήμερα, πρέπει να πιέσουμε τον Πούτιν να δώσει πραγματική εντολή για να σταματήσουν τα πλήγματα: αυτός που άρχισε τον πόλεμο πρέπει να τον τελειώσει", δήλωσε απόψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία είναι όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητική και οι συνομιλίες είναι χρήσιμες, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

"Η ομάδα μας εργάζεται με απολύτως εποικοδομητικό τρόπο. Η συζήτηση είναι αρκετά χρήσιμη, το έργο των αντιπροσωπειών συνεχίζεται", τόνισε ο Ζελένσκι σε τηλεοπτική δήλωση, αναφερόμενος στις συνομιλίες στο Ριάντ.



"Είναι σαφές σε όλους ότι η Ρωσία είναι η μόνη που κάνει τον πόλεμο αυτόν να διαρκεί", τόνισε.

"Στις 11 Μαρτίου, έγινε μια πρόταση για εκεχειρία χωρίς προϋποθέσεις και τέτοιου είδους επιθέσεις θα είχαν ήδη σταματήσει. Αλλά η Ρωσία είναι αυτή που τα συνεχίζει όλα αυτά. Και κάθε βράδυ, κάθε μέρα, πραγματοποιεί τις πιο κυνικές επιθέσεις που υπάρχουν", πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

"Χωρίς πιέσεις στη Ρωσία, θα συνεχίσουν στη Μόσχα να περιφρονούν την πραγματική διπλωματία και να καταστρέφουν ζωές", τόνισε.

"Αρχίσαμε τη συνάντηση με την αμερικανική ομάδα στο Ριάντ", ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της χώρας του. Όπως δήλωσε, "η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει προτάσεις για την προστασία των ενεργειακών και βασικών εγκαταστάσεων".

Τη Δευτέρα, Ρώσοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν με Αμερικανούς διαπραγματευτές για ξεχωριστές συνομιλίες.

Παρά την επιτάχυνση των προσπαθειών για την προσέγγιση των θέσεων των εμπόλεμων πλευρών σχετικά με το πώς θα επιτευχθεί εκεχειρία στον πόλεμο που ξεκίνησε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι μάχες συνεχίζονται με φονικά πλήγματα τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.