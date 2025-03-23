IDF: Μεραρχία που αναπτύχθηκε στον Λίβανο προετοιμάζεται για τη Γάζα

Θέμα χρόνου είναι η επέκταση της εκστρατείας στη Λωρίδα της Γάζας με τις IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) να προετοιμάζονται.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι μια από τις μεραρχίες του που είχε επιχειρήσει στον Λίβανο προετοιμάζεται για «πιθανή δραστηριότητα» στη Γάζα.



«Μετά την αξιολόγηση της κατάστασης, η 36η Μεραρχία ξεκίνησε τις προετοιμασίες για επιχειρήσεις στη Νότια Διοίκηση. Τους τελευταίους μήνες, η μεραρχία ολοκλήρωσε επιχειρήσεις στον Λίβανο και αρκετούς μήνες επιχειρησιακής δραστηριότητας στο βόρεια πεδίο», ανέφεραν οι IDF.



O στρατός δημοσίευσε βίντεο με άρματα μάχης να φορτώνονται για το μέτωπο με τη λεζάντα να γράφει: «Προετοιμασίες της 36ης Μεραρχίας για Επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να πιέζει για διεύρυνση της εκστρατείας του στρατού κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι ειδήσεις του ισραηλινού δικτύου Channel 12 αναφέρουν ότι ο Ζαμίρ είπε σε πολιτικούς αξιωματούχους σε πρόσφατες συναντήσεις ότι «η Χαμάς κερδίζει χρόνο, είναι στρατηγική, όχι τακτική».



«Η επιχείρηση του Ισραηλινού Στρατού βλάπτει τη Χαμάς και προκαλεί κάποια κινητικότητα, αλλά δεν την οδηγεί να απελευθερώσει τους ομήρους» είπε, όπως αναφέρει το δίκτυο.



«Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει επιλογή, η πίεση πρέπει να αυξηθεί», φέρεται να δήλωσε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού.

Εγιάλ Ζαμίρ (κέντρο) - Credits: IDF

Την περαιτέρω διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα αποφάσισε το Σάββατο το βράδυ το περιορισμένης σύνθεσης ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, αρμόδιο για θέματα ασφάλειας και άμυνας (ΚΥΣΕΑ), με αποτέλεσμα να συνεχιστούν καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας οι βομβαρδισμοί με επίκεντρο την περιοχή του Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, συζητώντας την απελευθέρωση ομήρων και την επανάληψη των μαχών στη Γάζα μεταξύ άλλων περιφερειακών εξελίξεων, ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου σε δήλωση την Κυριακή.

Δημοσιογραφικές διαρροές αναφέρουν ότι είναι έντονος ο προβληματισμός του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος από τις δηλώσεις του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου, Στίβεν Γουίτκοφ, σχετικά με τον ενδεχόμενο ρόλο της Χαμάς στο καθεστώς της μελλοντικής, μεταπολεμικής, διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ισραηλινή αεροπορική επίθεση έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου ο ισραηλινός στρατός ξανάρχισε τους βομβαρδισμούς του έπειτα από δύο μήνες εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Πηγή στις τάξεις της Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κατά την επίθεση σκοτώθηκε ο Ισμαήλ Μπαρχούμ, μέλος του πολιτικού γραφείου του ισλαμιστικού κινήματος.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι διεξήγαγε «πλήγμα ακριβείας εναντίον ενός σημαντικού τρομοκράτη της Χαμάς που δρούσε στο εσωτερικό του κτιριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου Νάσερ».

«Ειδική διοίκηση για την "εθελούσια" αναχώρηση Παλαιστινίων»

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη συγκρότηση ειδικής διοίκησης που θα είναι αρμόδια να επιτρέπει στους Παλαιστίνιους να εγκαταλείπουν "εθελοντικά" τη Λωρίδα της Γάζας, μια απόφαση που κατήγγειλε ισραηλινή ΜΚΟ κατά του εποικισμού παλαιστινιακών εδαφών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε το σχέδιό του για μια διοίκηση αρμόδια για την "εθελούσια αναχώρηση των κατοίκων της Γάζας προς μια τρίτη χώρα".

Η διοίκηση αυτή θα μπορούσε να λειτουργεί υπό το υπουργείο Άμυνας, αλλά θα μπορούσε να "συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς" για να "εγγυάται μια ασφαλή διέλευση" των κατοίκων της Γάζας προς αυτές τις άλλες χώρες, αναφέρεται στην ανακοίνωση χωρίς να κατονομάζονται οι χώρες αυτές.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διευκρίνισε ότι η πρόταση αυτή σχετίζεται με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο οποίος δηλώνει ότι επιθυμεί την εθελούσια αναχώρηση Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση "Η Ειρήνη Τώρα" καταδίκασε σε ανακοίνωσή της τη συγκρότηση αυτής της διοίκησης "αρμόδιας για την εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη Γάζα", καταγγέλλοντας την κυβέρνηση "που έχει χάσει κάθε προσανατολισμό και κάθε λογική".

Συγκροτώντας μια τέτοια διοίκηση για την "εκδίωξη" των Παλαιστινίων, "το Ισραήλ αναγνωρίζει ότι διαπράττει εγκλήματα πολέμου", πρόσθεσε η ΜΚΟ κάνοντας λόγο για "ανεξίτηλη κηλίδα επί του κράτους του Ισραήλ".

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

