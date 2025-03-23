Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ κάλεσε σήμερα τους υποστηρικτές του προφυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου να μποϊκοτάρουν τα προϊόντα που διαφημίζονται στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.

Μιλώντας στην πολυπληθή καθημερινή πλέον συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ο Οζγκιούρ Οζέλ δήλωσε: «Απευθύνομαι σε όλους τους τηλεθεατές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μπροστά στην τηλεόραση, σε όσους η καρδιά τους είναι εδώ με τον πρόεδρο Εκρέμ. […] Είναι σαφές από πού τροφοδοτούνται τα κομματικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης λαμβάνουν το 50% των διαφημίσεών τους από εμάς. Μας πωλούν τα προϊόντα, αλλά υπηρετούν το παλάτι».

Στη συνέχεια ο Οζγκιούρ Οζέλ είπε ότι θα ανακοινώσει τα εμπορικά σήματα ένα προς ένα προκειμένου οι καταναλωτές να δείξουν τη δύναμή τους. «Μποϊκοτάρετε όσους αγνοούν αυτή την πλατεία. Οι καλές μέρες έχουν τελειώσει, αγάπη μου. Ή θα μας δεις ή θα δεις τον πάτο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

