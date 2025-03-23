Τουρκία: Εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν Ιμάμογλου

Ανταπόκριση από την Κων/πολη

Μεγάλος αριθμός Τούρκων πολιτών προσήλθε σήμερα Κυριακή στις κάλπες του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (PΛΚ) της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε όλη τη χώρα, για να ρίξουν την ψήφο τους στον μοναδικό υποψήφιο που θα αναδείξει το κόμμα για τις προεδρικές εκλογές – όποτε και αν αυτές γίνουν.



Οι πολίτες ψήφισαν σε δύο κάλπες, μία για τα μέλη του κόμματος και μία άλλη, τη λεγόμενη «κάλπη αλληλεγγύης», όπου ψηφίζουν τα μη μέλη. Στις 81 επαρχίες της χώρας έχουν στηθεί συνολικά 5.600 κάλπες.

Παράταση της ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 8:00 και επρόκειτο να λήξει στις 17:00. Ωστόσο κρίθηκε πως πρέπει να δοθεί παράταση ως τις 20:30, προκειμένου να μπορέσουν να ψηφίσουν όλοι όσοι το επιθυμούν.



Οι πρώτες εκτιμήσεις ανέφεραν ότι οι ψήφοι μπορεί να έφτασαν τα 13 εκατομμύρια. Πάντως, ο πρόεδρος του ΡΛΚ, Οζγκιούρ Οζέλ, δήλωσε ότι τουλάχιστον 10 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν υπέρ του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος από σήμερα το μεσημέρι βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Σηλυβρίας (φυλακές του Μαρμαρά).



Σημειώνεται ότι το ΡΛΚ μέτρα 1,5 εκατομμύριο μέλη, ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός των ελεύθερων ψηφοφόρων που ψηφίζουν στις κάλπες αλληλεγγύης.



Σε μια στιγμή όμως που η Τουρκία βιώνει πρωτόγνωρα γεγονότα, όπως η φυλάκιση του πιο δημοφιλούς αντιπάλου του προέδρου Ερντογάν, η λαϊκή αγανάκτηση εκφράζεται στην κάλπη. Έτσι, ακόμη και η παράταση της ψηφοφορίας δεν ήταν ως φαίνεται αρκετή για να συμπεριλάβει τον όγκο των ψηφοφόρων, οι οποίοι συνεχίζουν να προσέρχονται στις κάλπες για να δώσουν το χρίσμα στον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Απλός πολίτης πλέον ο Ιμάμογλου

Ο Ιμάμογλου είναι πλέον απλός πολίτης, έπειτα από σχετική δικαστική απόφαση που εκδόθηκε το μεσημέρι. Το αρμόδιο Ειρηνοδικείο έκρινε πως ο Ιμάμογλου πρέπει να προφυλακιστεί, καθώς τον βαραίνουν κατηγορίες για σύσταση και ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, αποδοχή δωροδοκίας, ανάρμοστη συμπεριφορά στο αξίωμα, παράνομη καταγραφή προσωπικών δεδομένων και νόθευση προσφορών. Επιπλέον, ο Ιμάμογλου τέθηκε σε αναστολή από τα καθήκοντά του με απόφαση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών.



Στο πλαίσιο της έρευνας «διαφθοράς» σε βάρος του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης (IMM) συνελήφθησαν συνολικά 48 από τους 89 υπόπτους, ενώ σε 41 από αυτούς ελήφθη απόφαση για επιβολή μέτρων δικαστικού ελέγχου.



Με τις κινητοποιήσεις εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών να συνεχίζονται, η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία είναι άκρως τεταμένη. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση-μήνυμα του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς: «Περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν στις προκριματικές εκλογές. Εάν 20 εκατομμύρια άνθρωποι ψηφίζουν σήμερα σε μια κάλπη που δεν είναι υποχρεωτική, τότε είναι καιρός για πρόωρες εκλογές».

