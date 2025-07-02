Η Αυστρία ετοιμάζεται να απελάσει έναν Σύρο, του οποίου το καθεστώς ασύλου ανακλήθηκε λόγω ποινικής καταδίκης, σε αυτό που ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος και οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζουν ότι θα είναι η πρώτη αναγκαστική απέλαση από κράτος μέλος της ΕΕ στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν ανησυχίες ότι το σχέδιο της Βιέννης ενδέχεται να δημιουργήσει προηγούμενο, ενθαρρύνοντας άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσουν το παράδειγμά του εν μέσω αυξανόμενου αντιμεταναστευτικού κλίματος που επικρατεί σε πολλά κράτη μέλη της Ένωσης.

Ο 32χρονος Σύρος, στον οποίο χορηγήθηκε άσυλο στην Αυστρία το 2014, απώλεσε το καθεστώς πρόσφυγα τον Φεβρουάριο του 2019 λόγω του ποινικού του μητρώου, δήλωσε η νομική του σύμβουλος. Αρνήθηκε να διευκρινίσει τη φύση της καταδίκης του.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Αυστρίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Απελάσεις στη Συρία δεν γίνονταν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, καθώς η χώρα θεωρείτο μη ασφαλής. Η αυστριακή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πτώση του καθεστώτος Άσαντ σημαίνει ότι η κατάσταση έχει αλλάξει και έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για την αφαίρεση του καθεστώτος ορισμένων προσφύγων, αν και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχυρίζονται ότι είναι πρόωρο να γίνει κάτι τέτοιο. Οι αυστριακές και συριακές αρχές συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα για την απέλαση του άνδρα, αλλά το κλείσιμο του εναέριου χώρου λόγω του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ καθυστέρησε τη διαδικασία, δήλωσαν η δικηγόρος του άνδρα και ένας δυτικός διπλωμάτης.

Ο διπλωμάτης, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, σημείωσε ότι η απέλαση θα γίνει μόλις ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος.

Από το 2015, ευρωπαϊκές χώρες έχουν λάβει περίπου 1,68 εκατομμύρια αιτήσεις ασύλου από Σύρους υπηκόους. Ορισμένες κυβερνήσεις, κυρίως η Γερμανία, αρχικά τους υποδέχτηκαν θερμά καθώς ο εμφύλιος πόλεμος κατέστρεφε την πατρίδα τους.

Ωστόσο, η αυξανόμενη ανησυχία Ευρωπαίων για την κλίμακα της μετανάστευσης τροφοδότησε την υποστήριξη ακροδεξιών, αντιμεταναστευτικών κομμάτων.

Είναι η Συρία ακόμα επικίνδυνη;

Με την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, πολλές κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ έσπευσαν να αναστείλουν την επεξεργασία αιτήσεων ασύλου Σύρων, και ορισμένες ζήτησαν την επανεκτίμηση της κατάστασης ασφαλείας στη Συρία, ώστε να καταστεί δυνατή η επανέναρξη των απελάσεων.

Στην Αυστρία, ο πρώην καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ, από το κυβερνών Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα (OVP), είναι μεταξύ εκείνων που ζητούν μια τέτοια επανεκτίμηση, εν μέσω πιέσεων από το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας.

Οργανώσεις και δικηγόροι τονίζουν ότι εξακολουθεί να είναι πολύ επικίνδυνο να αρχίσουν οι επιστροφές ανθρώπων στη Συρία.

«...υπάρχουν επιθέσεις εναντίον ανθρώπων και δεν έχουμε ιδέα προς ποια κατεύθυνση θα πάει (η κατάσταση στη Συρία)», δήλωσε η δικηγόρος του 32χρονου Σύρου, προσθέτοντας ότι η απέλαση του πελάτη της θα αποτελεί παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που απαγορεύει τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη μεταχείριση.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) δήλωσε στο Reuters: «Οι Σύροι... δεν πρέπει να επαναπατρίζονται βίαια από καμία χώρα, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κανένα μέρος της Συρίας» λόγω της συνολικής κατάστασης εκεί.

Οργανιώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν επιθέσεις εναντίον μειονοτήτων μετά την πτώση Άσαντ.

Η Συρία παραμένει επίσης στα άκρα μιας σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης, με το 90% του πληθυσμού να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ.

