Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου ο μηχανισμός κυρώσεων κατά του Ιράν

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σαάρ, κάλεσε για την επανενεργοποίηση του μηχανισμού «snapback» κατά του Ιράν, ο οποίος προβλέπει την αυτόματη επαναφορά διεθνών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας για τα πυρηνικά.
Παράλληλα, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα μπορούσε να τελειώσει «ακόμη και αύριο», εφόσον η Χαμάς απελευθερώσει τους ομήρους και καταθέσει τα όπλα.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να ανοίξει σύντομα πρεσβεία στην Εσθονία. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως ένδειξη της νέας δυναμικής στις σχέσεις των δύο χωρών.
