Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση των Χούθι σε δεξαμενόπλοιο

Ένα σκάφος - καμικάζι προσέγγισε το δεξαμενόπλοιο βρετανικών συμφερόντων Cordelia Moon όταν ξαφνικά αυτό εξερράγη προκαλώντας ζημιές

Πλοίο Χούθι

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιτυχημένη επίθεση των Χούθι εναντίον του δεξαμενόπλοιου βρετανικών συμφερόντων με σημαία Παναμά, Cordelia Moon ήρθε στη δημοσιότητα. 

Το πλοίο δέχθηκε σειρά επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και ένα πύραυλο κρουζ.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ένα σκάφος - καμικάζι προσέγγισε το πλοίο όταν ξαφνικά εξερράγη προκαλώντας ζημιές. Αν και στο πλοίο υπήρχαν άνδρες ασφαλείας οι οποίοι προσπάθησαν πυροβολώντας να το εξουδετερώσουν πυροβολώντας, τελικά δεν τα κατάφεραν. 

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Πηγή: skai.gr

