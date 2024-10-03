Βίντεο ντοκουμέντο από την επιτυχημένη επίθεση των Χούθι εναντίον του δεξαμενόπλοιου βρετανικών συμφερόντων με σημαία Παναμά, Cordelia Moon ήρθε στη δημοσιότητα.
Το πλοίο δέχθηκε σειρά επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και ένα πύραυλο κρουζ.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο ένα σκάφος - καμικάζι προσέγγισε το πλοίο όταν ξαφνικά εξερράγη προκαλώντας ζημιές. Αν και στο πλοίο υπήρχαν άνδρες ασφαλείας οι οποίοι προσπάθησαν πυροβολώντας να το εξουδετερώσουν πυροβολώντας, τελικά δεν τα κατάφεραν.
Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
- Οι IDF απέτρεψαν νέα τρομοκρατική επίθεση - Παλαιστίνιος με μαχαίρι επιχείρησε να μπει σε στρατιωτική βάση
- Αποκάλυψη ΣΚΑΪ: Η Τουρκία απογείωσε και ιπτάμενα ραντάρ όταν ξεκίνησε η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ
- Η Κομισιόν παραπέμπει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τον νόμο περί «εθνικής κυριαρχίας»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.