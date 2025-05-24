Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση σε μεταγωγικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού

Επίθεση σε μεταγωγικό πλοίο το οποίο ήταν ελλιμενισμένο στην Οδησσό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Ένας πύραυλος χτύπησε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με στρατιωτικό φορτίο ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.



Το πλοίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι της Οδησσού. Περιείχε περίπου 100 κοντέινερ με μη επανδρωμένα σκάφη και πυρομαχικά.

Вчера в Одессе "Искандер" поразил контейнеровоз с военным грузом — Минобороны

Судно осуществляло перевозку имущества военного назначения в порт Одесса.

На нем находились около 100 контейнеров с безэкипажными катерами, беспилотниками и боеприпасами. pic.twitter.com/9OE0t4by8z — Светалина (@yORNjKzE9aarGLY) May 24, 2025

Πηγή: skai.gr

