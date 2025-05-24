Λογαριασμός
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση σε μεταγωγικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού

Ένας πύραυλος χτύπησε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με στρατιωτικό φορτίο ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση σε μεταγωγικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού

Επίθεση σε μεταγωγικό πλοίο το οποίο ήταν ελλιμενισμένο στην Οδησσό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Ένας πύραυλος χτύπησε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με στρατιωτικό φορτίο ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το πλοίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι της Οδησσού. Περιείχε περίπου 100 κοντέινερ με μη επανδρωμένα σκάφη και πυρομαχικά.

Ρωσία Οδησσός Πόλεμος στην Ουκρανία
