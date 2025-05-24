Γενετικός εφιάλτης: Σπέρμα δότη έσπειρε καρκίνο σε 10 παιδιά - Δεκάδες ακόμα σε κίνδυνο

Μια ανατριχιαστική υπόθεση έχει συγκλονίσει την ιατρική κοινότητα: σπέρμα από έναν δότη με σπάνια, καρκινογόνο γενετική μετάλλαξη χρησιμοποιήθηκε για τη σύλληψη 67 παιδιών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Δέκα από αυτά τα παιδιά έχουν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο.

Η μετάλλαξη, στο γονίδιο TP53, σχετίζεται με το σύνδρομο Li-Fraumeni, μία από τις πιο επικίνδυνες κληρονομικές προδιαθέσεις για καρκίνο. Η παραλλαγή δεν ήταν γνωστή κατά τη δωρεά το 2008 και δεν μπορούσε να ανιχνευθεί με τα τότε πρότυπα ελέγχου.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν δύο οικογένειες εντόπισαν ομοιότητες στους καρκίνους των παιδιών τους και απευθύνθηκαν στις κλινικές γονιμότητας. Έκτοτε, 67 παιδιά από 46 οικογένειες έχουν εντοπιστεί, εκ των οποίων 23 φέρουν τη μετάλλαξη.

Οι ειδικοί ζητούν επειγόντως διεθνή όρια στη χρήση σπέρματος δότη ανά αριθμό οικογενειών, για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά. Αν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος έχει ήδη θέσει εθελοντικό όριο 75 οικογενειών ανά δότη, η απουσία ενιαίων διεθνών κανόνων παραμένει σοβαρό κενό ασφαλείας.



