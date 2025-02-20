ΛΔ Κονγκό: Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο συζητά με τον ομόλογό του της Ανγκόλας, Αντόνιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο συζήτησε χθες Τετάρτη με τον ομόλογό του της Ανγκόλας Τέτε Αντόνιο για την ανάγκη να υπάρξει «ειρηνική διευθέτηση» του πολέμου στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι δυο υπουργοί συζήτησαν για τη διαδικασία της Λουάντας και τον ηγετικό ρόλο της Ανγκόλας στην προσπάθεια «να εξευρεθεί ειρηνική διευθέτηση της σύρραξης στην ανατολική ΛΔ Κονγκό», σημειώνεται στο λακωνικό ενημερωτικό δελτίο του υπουργείου Εξωτερικών που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εκπρόσωπό του Τάμι Μπρους.

Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε πρόσφατα πως εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε αξιωματούχους τόσο της Ρουάντας, όσο και της ΛΔ Κονγκό εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύρραξης. Σε διπλωματικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ επισήμανε πως για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή, απαιτείται ο στρατός της Ρουάντας να «αποσύρει τις δυνάμεις του και προηγμένα όπλα» από την κονγκολέζικη επικράτεια.

Η μακρόχρονη σύγκρουση στην περιοχή γνωρίζει το τελευταίο διάστημα την πιο σοβαρή κλιμάκωσή του την τελευταία δεκαετία και πλέον: το ένοπλο αντικυβερνητικό κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, προελαύνει με ραγδαίο ρυθμό. Ο πόλεμος συνδέεται τόσο με τον αγώνα για τον έλεγχο του πελώριου φυσικού πλούτου της ΛΔ Κονγκό, όσο και με τον αντίκτυπο της γενοκτονίας του 1994 στη Ρουάντα.

Το Κιγκάλι απορρίπτει τις κατηγορίες από την Κινσάσα, δυτικές κυβερνήσεις και τον ΟΗΕ ότι υποστηρίζει το Κίνημα της 23ης Μαρτίου (M23) με όπλα και στρατεύματα.

Πηγή: skai.gr

