Πόλεμος στην Ουκρανία: Εγκρίθηκε για το μέτωπο το drone Hromylo

Νέο «σιωπηλό δολοφόνο» επιστρατεύει το Κίεβο.Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ενέκρινε επίσημα το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) Hromylo για στρατιωτική ανάπτυξη, ανέφερε την Παρασκευή η Διεύθυνση Υποστήριξης Όπλων και Στρατιωτικού Εξοπλισμού.

Το σύστημα drone Hromylo είναι ικανό να στοχεύει εχθρικό προσωπικό, οχήματα μάχης και οχυρώσεις.

Το drone με θέαση πρώτου προσώπου (FPV) διαθέτει πλαίσιο από ανθρακονήματα και ισχυρούς κινητήρες που επιτρέπουν την παράδοση ωφέλιμου φορτίου μάχης σε μεγάλες αποστάσεις.

Το σύστημα Hromylo μπορεί να λειτουργεί κατά τη διάρκεια ημερήσιων και νυχτερινών αποστολών. Σύμφωνα πάντα με το Κίεβο, τα drones επιδεικνύουν υψηλή ανθεκτικότητα στα αντίμετρα ηλεκτρονικού πολέμου του εχθρού.

Αρκετές ουκρανικές πηγές ανέφεραν στις 30 Ιανουαρίου ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν ενσωματώσει επιτυχώς βόμβες FAB-250 πλήρους μεγέθους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις με drone, πραγματοποιώντας χτυπήματα ακριβείας σε ρωσικούς στόχους στην περιφέρεια Μπριάνσκ.

Οι καινοτομίες στον πόλεμο με drone έχουν γίνει ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό του συνεχιζόμενου ρωσοουκρανικού πολέμου.

Από τον Δεκέμβριο, η Ουκρανία έχει επεκτείνει σημαντικά την εγχώρια παραγωγή drone. Ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ ανέφερε ότι παραδόθηκαν πάνω από 200.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εγχώριας κατασκευής σε μονάδες πρώτης γραμμής.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε στις 9 Ιανουαρίου τον στόχο να σημειωθεί ρεκόρ στην παραγωγή drone φέτος.

βόμβα FAB-250 / Апатинаити

Πηγή: skai.gr

