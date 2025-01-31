Την Οδησσό της Ουκρανίας έπληξε με βαλλιστικούς πυραύλους η Ρωσία, όπως καταγράφουν βίντεο, αφήνοντας χάος στο πέρασμά τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι άνθρωποι ανυποψίαστοι πήγαιναν στις δουλειές τους, τη στιγμή που χτυπά ο βαλλιστικός πύραυλος με εκκωφαντικό κρότο.

Це вже били в самісенький центр Одеси. Вирішили що вже ні коли сюди не повернуться тварюки. pic.twitter.com/nG0fXOqUFv — Одеса-Сатира®✙ (@uanews3) January 31, 2025

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο ιστορικό κέντρο της Οδησσού, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σύμφωνα με απολογισμό των ουκρανικών αρχών.

«Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν ρώσοι τρομοκράτες», έγραψε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ στην πλατφόρμα Telegram.

Ο δήμαρχος Χενάντι Τρουχάνοφ είχε δηλώσει νωρίτερα στην ουκρανική τηλεόραση ότι τρεις πύραυλοι έπληξαν το ιστορικό κέντρο της Οδησσού, στρατηγικής σημασίας λιμανιού στη νότια Ουκρανία.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Telegram, φαίνεται η κατεστραμμένη είσοδος του ξενοδοχείου Bristol. Σύμφωνα με τον ίδιο, ζημιές υπέστησαν επίσης ιστορικά κτίρια, όπως της Φιλαρμονικής και αρκετών μουσείων.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι ήταν μια «σκόπιμη» επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. «Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης ήταν νορβηγοί διπλωμάτες», σημείωσε ο Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίσει εάν τραυματίστηκαν.

Αν και βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την πρώτη γραμμή των μαχών, η Οδησσός έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Τον περασμένο Νοέμβριο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 47 τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη.

