Γερμανία: Γιατρός καταδικάστηκε σε 6,5 έτη για 17 σεξουαλικές επιθέσεις ασθενών

Ένας γιατρός καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 6,5 ετών για 17 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ασθενών του, ενώ τους έκανε κολονοσκόπηση.

Το δικαστήριο δεν του απαγόρευσε ωστόσο να ασκεί το επάγγελμά του.

Ο 52χρονος γαστρεντερολόγος κρίθηκε ένοχος επειδή «εισήγαγε το δάχτυλό του στον κόλπο 17 ασθενών» μέσα στο ιατρείο του, μεταξύ 2017-21, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του δικαστηρίου του Μονάχου.

Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι πράξεις του ισοδυναμούσαν με «βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση στο πλαίσιο θεραπευτικής σχέσης» με τα θύματα.

Η εισαγγελία ζητούσε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 8 ετών στον γιατρό Βόλφγκανγκ Χ.

Οι κατηγορίες αποδείχθηκαν «χωρίς καμία αμφιβολία», έκρινε το δικαστήριο.

Ο γιατρός θα μπορέσει να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμά του αφού εκτίσει την ποινή του. Το δικαστήριο εξήγησε ότι δεν είχε προηγούμενες δοσοληψίες με τον νόμο και «δεν διέπραξε άλλα αδικήματα αφού τον ανακάλυψαν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.