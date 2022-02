Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, και έξι τραυματίστηκαν από το ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία. Η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας είπε ότι οι έξι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.



Συγκλονιστικές ήταν οι εικόνες από το κατεστραμμένο κτίριο.

«Πρόκειται για ένα ακόμη έγκλημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το οποίο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία», αναφέρει το Ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών που έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν το χτύπημα έγινε από πύραυλο ή ρουκέτα.

Συγκλονιστικό βίντεο μέσα από διαμέρισμα τη στιγμή του πλήγματος κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT