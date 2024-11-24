Δεκάδες Ιταλοί αστυνομικοί και κοινωνικοί λειτουργοί που είχε τοποθετήσει η ιταλική ακροδεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, σε κέντρα μεταναστών στην Αλβανία επέστρεψαν στα σπίτια τους, αφού διαπιστώθηκε ότι οι εγκαταστάσεις, που επαινέθηκαν ως πρότυπο για τη μείωση των αφίξεων προσφύγων, ήταν άδειες εδώ και εβδομάδες.

Λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά το πολυδιαφημισμένο άνοιγμα των κέντρων κράτησης πολλών εκατομμυρίων ευρώ για αιτούντες άσυλο στην Αλβανία, τα οποία υποτίθεται ότι δέχονταν έως και 3.000 άνδρες το μήνα, περισσότεροι από 50 αστυνομικοί μεταφέρθηκαν πίσω στην Ιταλία πριν από δύο εβδομάδες, ενώ δεκάδες κοινωνικών λειτουργών αποχώρησαν το Σαββατοκύριακο, με την παρουσία τους στην Αλβανία να θεωρείται «περιττή».

Χάθηκε περίπου 1 δις λέει η αντιπολίτευση

Από την έναρξη λειτουργίας τους στις 11 Οκτωβρίου, μόνο 24 αιτούντες άσυλο έχουν σταλεί στα κέντρα στην Αλβανία, με στόχο τον επαναπατρισμό τους στις χώρες καταγωγής τους. Πέντε πέρασαν λιγότερες από 12 ώρες σε ένα κέντρο κράτησης, ενώ οι υπόλοιποι έμειναν για λίγο περισσότερες από 48 ώρες.

Όλοι μεταφέρθηκαν στην Ιταλία αφού Ιταλοί δικαστές έκριναν παράνομο να τους κρατήσουν στην Αλβανία πριν από τον επαναπατρισμό τους σε χώρες, όπως το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος, που θεωρούνται «ασφαλείς» από τη Ρώμη. Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαστές υποστήριζαν την απόφαση της 4ης Οκτωβρίου του δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΚ) σύμφωνα με την οποία μια χώρα εκτός του μπλοκ δεν μπορούσε να κηρυχθεί ασφαλής εκτός εάν ολόκληρη η επικράτειά της θεωρούνταν ασφαλής.

«Οικονομική καταστροφή»

Ως αποτέλεσμα, τα κέντρα, που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ως νέο μοντέλο για τον τρόπο δημιουργίας κέντρων διαχείρισης και κράτησης για αιτούντες άσυλο εκτός ΕΕ, είναι άδεια για περισσότερο από ένα μήνα.

Σε μια εποχή που η κυβέρνηση αγωνίζεται να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό – περικόπτοντας κονδύλια για την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση – τα κόμματα της αντιπολίτευσης περιέγραψαν τη συμφωνία, η οποία θα κοστίσει περίπου 1 δισ. ευρώ σε διάστημα πέντε ετών, ως «οικονομική καταστροφή».

«Αποστολή εξετελέσθη!» είπε ο Riccardo Magi, πρόεδρος του αριστερού αντιπολιτευόμενου κόμματος Più Europa (Περισσότερη Ευρώπη). «Η κυβέρνηση πέτυχε στην προσπάθεια επαναπατρισμού. Μετανάστες; Όχι, στάλθηκαν Ιταλοί χειριστές στην Αλβανία, οι οποίοι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους μέχρι το Σαββατοκύριακο. Η κυβέρνηση πρώτα σπατάλησε ένα τεράστιο ποσό δημόσιων πόρων, στη συνέχεια με τα κέντρα να αδειάσουν, έφερε πίσω μέρος του αστυνομικού προσωπικού στην Ιταλία και τώρα ακόμη και οι κοινωνικοί λειτουργοί επιστρέφουν στα σπίτια τους. Πρόκειται για παταγώδη αποτυχία».

Το σχέδιο έχει οδηγήσει σε διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησης και των δικαστών, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί από ακροδεξιά κόμματα ότι παρεμπόδισαν το έργο.

«Έχουν ξοδέψει ένα βουνό λεφτά και έχουν παίξει με τα δικαιώματα των ανθρώπων»

Ο Nicola Gratteri, ο γενικός εισαγγελέας της Νάπολης και ένας από τους πιο έγκυρους δικαστές στην Ιταλία, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη αυτή την εβδομάδα: «Πρέπει να σταματήσουμε να επιτιθέμεθα στους δικαστές μόνο και μόνο επειδή δεν μας αρέσει μια απόφαση.

«Δεν θέλω να κάνω πολιτική κριτική αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή στην Αλβανία υπάρχουν 250 αστυνομικοί που δεν κάνουν σχεδόν τίποτα. Είναι δώρον άδωρον να κρατάς 250 αστυνομικούς σε μια αποστολή στην Αλβανία, οπότε πιστεύω ότι πρέπει να επιστραφούν στην Ιταλία όπου παλεύουμε με την έλλειψη προσωπικού για χιλιάδες αστυνομικούς».

Η κυβέρνηση είπε ότι τα κέντρα στην Αλβανία «θα παραμείνουν ανοιχτά και λειτουργικά» και ότι οι μεταφορές στην Ιταλία έχουν γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες στελέχωσης. Ωστόσο, η αξιοπιστία της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Giorgia Meloni, διακυβεύεται αφού έκανε τη μετανάστευση κεντρικό θέμα της εκστρατείας. Στο παρελθόν έχει επικρίνει τους προκατόχους της ότι ξοδεύουν δημόσιο χρήμα για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Η θαλάσσια μεταφορά με ιταλικό στρατιωτικό πλοίο μόλις οκτώ ανδρών που έφτασαν στην Αλβανία ένα Σαββατοκύριακο στα μέσα Νοεμβρίου κόστισε 250.000 ευρώ, περισσότερα από 31.000 ευρώ ανά αιτούντα άσυλο επί του πλοίου.

Η Elisabetta Piccolotti, βουλευτής του κόμματος Πράσινη και Αριστερή Συμμαχία, δήλωσε: «Η κυβέρνηση απέτυχε γνωρίζοντας ότι θα αποτύχει. Έχουν ξοδέψει ένα βουνό λεφτά και έχουν παίξει με τα δικαιώματα των ανθρώπων. Αυτό θα μείνει στην ιστορία ως μια ντροπιαστική σελίδα για τη χώρα μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.