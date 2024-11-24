Το Ιράν ετοιμάζεται να απαντήσει στο Ισραήλ, δηλώνει ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim

Στις 26 Οκτωβρίου, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομές κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, λίγες εβδομάδες αφού το Ιράν είχε εκτοξεύσει περί τους 200 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Η Τεχεράνη έχει υποσχεθεί ότι θα απαντήσει στις ισραηλινές επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.