Η Άγκυρα προσπαθεί να «διαβάσει» τον Τραμπ

Αν και απομένει αρκετό διάστημα μέχρι την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Άγκυρα δείχνει να επείγεται να ξεκαθαρίσει τις σχέσεις της με τη νέα ηγεσία του Λευκού Οίκου. Ιδιαίτερα να πείσει την Ουάσιγκτον να απομακρύνει την αμερικανική δύναμη που βρίσκεται στη Συρία και η οποία συνεργάζεται με της Κουρδικές δυνάμεις της περιοχής για την εκδίωξη του ISIS. Τόσο ο πρόεδρος Ερντογάν όσο και υπουργός του των Εξωτερικών με συνεχόμενες δηλώσεις τους τονίζουν ότι κύριο μέλημα της Τουρκίας είναι η εξάλειψη της τρομοκρατίας στην περιοχή και προστασία της δικής της ασφάλειας. Το γεγονός ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τις προθέσεις του απέναντι στην Τουρκία, δημιουργεί εκνευρισμό και ανησυχία στην τουρκική ηγεσία.

Συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης από τον Φιντάν

Μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα ο ΤΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε στις πιθανές πολιτικές του Τραμπ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και υποστήριξε ότι αυτός θα συνεχίσει τη συζήτηση για ορισμένα ζητήματα και θα αφήσει τα κρίσιμα θέματα να καθυστερήσουν στην αρχή. Μπορεί να μην λάβει πολλές ριζικές αποφάσεις, ωστόσο θα το πράξει σχετικά με τους μετανάστες, επειδή το θέμα αυτό έχει το μικρότερο κόστος στην εσωτερική και στην εξωτερική πολιτική, υποστήριξε. «Μπορεί να ακολουθήσει μια πολιτική αναμονής ή μια πολιτική αναβολής στα γεωπολιτικά ζητήματα» είπε.



Αναφορικά με το ερώτημα σχετικά με την πιθανή πολιτική του Τραμπ στη Συρία και τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Φιντάν επεσήμανε ότι όσο οι ΗΠΑ συνεργάζονται με το YPG/PKK στη Συρία, το στρατηγικό πρόβλημα της Τουρκίας θα συνεχιστεί. Ωστόσο ο Φιντάν πιστεύει ότι (η κυβέρνηση Τραμπ) θα αναθεωρήσει τη σχέση της με το PKK/PYD, επειδή , είπε «τους μεταφέρουμε με κάθε ευκαιρία, πόσο σοβαροί είμαστε σε αυτό το θέμα».

Η σχέση Τραμπ με τον Νετανιάχου

Πάντως είναι εμφανές ότι η Άγκυρα δεν μπορεί ακόμη να διαβάσει τις προθέσεις της νέας αμερικανικής ηγεσίας στο Παλαιστινιακό. Τονίζοντας ότι οι υποψηφιότητες του υπουργικού συμβουλίου του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ δείχνουν έναν άκρως φιλοϊσραηλινό προσανατολισμό, ο Φιντάν ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα τέτοιο υπουργικό συμβούλιο θα υποστήριζε όλες τις «επεκτατικές φιλοδοξίες» του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Υπογραμμίζοντας τη δήλωση Τραμπ ότι θέλει να τερματίσει τους πολέμους, ο Φιντάν υπογράμμισε ότι οι διορισμοί στο νέο υπουργικό συμβούλιο προκάλεσαν την αντίθετη εντύπωση.

Για Κύπρο και Ουκρανία

Ο Φιντάν αναφέρθηκε και στο Κυπριακό χαρακτηρίζοντας «ιστορικό λάθος« την ένταξη τη Κύπρου στην ΕΕ. Δήλωσε ότι η τουρκική πλευρά είναι ανοιχτή και με καλές προθέσεις και επιθυμεί μια λύση που θα αντικατοπτρίζει την τρέχουσα πραγματικότητα στο νησί.



Σχετικά με την πιθανότητα κινδύνου πυρηνικού πολέμου ύστερα από τις δηλώσεις Πούτιν για το πυρηνικό δόγμα, ο Φιντάν υπενθύμισε ότι αυτή η δήλωση ήταν κάτι για το οποίο προειδοποιούσε συνεχώς η Τουρκία, και επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι οι πόλεμο και στην Ουκρανία και στη Γάζα βαθαίνουν και η πόλωση αυξάνεται.

Τη Δευτέρα ο Ρούτε στην Τουρκία

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ως Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε πρόκειται να επισκεφθεί την Τουρκία τη Δευτέρα. Θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ερντογάν, καθώς και με τον Τ/Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον Τ/Υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Επίσης θα επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας Τουρκικής Αεροδιαστημικής (TUSAŞ) στην Άγκυρα, τον τόπο της επίθεσης του PKK τον περασμένο μήνα.



Σημειώνεται ότι ο νέος ΓΓ του ΝΑΤΟ συναντήθηκε χθες με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Τράμπ στην Φλόριντα. Ήταν η πρώτη επίσημη συνάντηση του νεοεκλεγέντα προέδρου και σύμφωνα με πληροφορίες, Τραμπ και Ρούτε συζήτησαν το μέλλον της Ουκρανίας και τις αυξανόμενες απειλές από τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα. Μετά την Τουρκία ο Ρούτε θα επισκεφθεί την Ελλάδα.

